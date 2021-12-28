25 ноября в ЮАР был открыт новый штамм Covid-19, который Всемирная организация здравоохранения назвала омикроном. Принимая во внимание, что новый штамм быстро распространяется, портал Apollo.lv связался с эпидемиологом Никитой Троянским, чтобы выяснить, как омикрон может распространиться в ближайшем будущем.

Троянский отметил порталу, что ежедневно поступает новая информация о распространении омикрон-штамма, поэтому это - предварительные прогнозы, основанные на имеющихся данных. Прогнозы о распространении омикрона могут измениться, принимая во внимание новейшие данные.

Будут заражены 100-200 тысяч человек одновременно

25 декабря эпидемиолог Никита Троянский в Twitter опубликовал математическую модель и прогнозы эпидемиологической ситуации в январе.

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Redzu, ka #kasnotieklatvijā vēl šodien bija trending temats, tāpēc šeit apkopošu galvenas atziņas no matemātiskās modelēšanas uz 21.12. (kopdarbs ar @neonbitee) un savu skatījumu par epid. situāciju janvārī. — Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) December 25, 2021

Троянский уже ранее публиковал математическую модель, которая довольно точно спрогнозировала волну Covid-19 осенью, поэтому эпидемиолог в сотрудничестве с научным ассистентом факультета физики, математики и оптометрии Айгаром Лангинсом большую часть параметров модели оставил неизменной.

Эпидемиолог выдвинул шесть основных допущений математической модели. Во-первых, омикрон в 2,5 раза заразнее. Во-вторых, две дозы защищают от вируса на 20%. В-третьих, бустерная доза защищает от инфекции на 50%.

В-четвертых, повторный риск заражения дельта-штаммом высок. В-пятых, риск повторного заражения, если человек заболел омикроном, низок. Также допускается, что две вакцины обеспечивают защиту от госпитализации в размере 85%.

Модель дополнена двумя допущениями. Во-первых, зимой вирус немного заразнее, во-вторых, допускается, что минимум 50% случаев не фиксируются.

Как указывает эпидемиолог, в гипотетической популяции с низким уровнем иммунитета у омикрона было бы меньше эволюционное преимущество. Троянский отмечает, что омикрон может распространиться так, что будет 6,5 тысяч госпитализаций и по 22 тысячи выявленных новых случаев ежедневно.

Эпидемиолог отметил порталу Apollo.lv, что

уже завтра могут быть другие прогнозы. Эпидемиолог считает, что омикрон может быть чуть менее заразен, но причина, почему он так быстро распространяется в других странах - его более короткий инкубационный период.

"С того момента как человек заразился омикроном, необходим меньший период времени, чтобы человек заразил других людей. Если ранее период составлял четыре дня, то теперь это три дня, поэтому вирус может быстро распространяться", - отметил эксперт.

"При таком сценарии в начале февраля будет достигнут пик, когда одновременно будут заражены 100-200 тысяч человек. По этой модели, омикрон достигнет каждого невакцинированного жителя и большую часть вакцинированных. При условии, что система тестирования справится с запросом тестов, в эту волну положительные тесты могут получить более 600 000 жителей", - отметил Троянский.

Эпидемиолог отмечает, что при таких параметрах математической модели даже лучший сценарий, при котором омикрон был бы всего лишь в два раза заразнее дельты, выглядит плохо.

С 21 декабря появлялись убедительные данные по поводу того, насколько тяжело заражение омикроном и каков иммунитет от вакцины и предыдущего заражения. Эти данные изменили прогнозы Троянского и Лангинса.

Предсказывая, что в случае распространения омикрона будет меньше случаев госпитализаций, эксперты осуществили математический сценарий, который предусматривает, что в больницы после заражения попадет в три раза меньше людей. Однако в начале февраля волна госпитализаций может быть сильнее, чем во время критической ситуации осенью.

Получив последние данные, Троянский указал: "Принимая во внимание новейшие данные, похоже, что вирус заразнее не в 2,5 раза, как прогнозировалось. Мы исследуем то, что будет, если вирус заразнее в 1,5 - 2 раза, но у него более короткий инкубационный период.

Во-вторых, в случае заражения омикроном, возможность того, что человек может попасть в больницу, ниже, чем в случае, если человек заразится дельта-штаммом. Сейчас сложно однозначно сказать, является ли омикрон на 10% мягче дельты или выраженно мягче. Это мы увидим с течением времени".

Бустерная вакцинация должна идти "в ногу" с ограничениями

Что касается бустерной вакцинации в рамках распространения омикрона, Троянский указывает, что процесс бустерной вакцинации не сможет спасти ситуацию полностью. Он провел математическое моделирование, выяснив, что спрос на бустерную вакцинацию может утроиться. В результате было бы на 400 смертей меньше, но более 5000 человек в больницах в самый критический момент распространения омикрона.

По этой модели Троянский сделал несколько выводов. Во-первых, бустерная вакцинация должна идти "в ногу" с ограничениями. Эпидемиолог указывает, что пока что непонятно, нужно ли ограничивать большую часть культурной и социальной жизни с февраля и марта.

Во-вторых, больницам нужно готовиться к наплыву пациентов. В-третьих, критическим структурам нужно готовить план непрерывной деятельности в случае ситуации, когда более 10% работников не придут на работу.

В-четверых, по всем графикам экспертов в больницы попадут в основном невакцинированные. В-пятых, люди, получившие всего две дозы вакцины, должны получить бустерную дозу.

На вопрос о том, как изменилась бы ситуация, если бы в стране все 100% жителей привились бы против Covid-19, Троянский отметил, что это снизило бы риск госпитализаций.

В каждой стране много переболевших и много вакцинированных

Троянский считает, что эти прогнозы пессимистичны, так как, скорее всего, в результате заражения омикроном людей будут госпитализировать реже, однако данных на данный момент мало. На вопрос о том, насколько реален этот сценарий, он ответил, что настолько плохо не будет, так как с момента прогнозов уже были получены новые данные.

"Более того, данные сложно сравнивать. В каждой стране много только что переболевших и много вакцинированных, поэтому сложно выделить истинный эффект на частоту госпитализаций. Более того, в многих странах омикрон не достиг равновесия в популяции. Например, в Дании он прошелся по подросткам, которые редко попадают в больницы, поэтому в Дании пока что нет большого прироста в стационарах", - отметил Троянский.

Эксперт указывает, что эпидемиологическую ситуацию в Латвии может улучить что, что у нас много только что переболевших Covid-19 людей, у которых по иммунологической логике должны быть хорошая защита против омикрона.

"Думаю, несдержанность в Латвии основательно отыграется в новогоднюю ночь - невведение комендантского часа в этот праздничный период может привести к локдауну в январе. Теперь цель должна быть - "купить" время, чтобы все получили бустерную дозу и мы узнали больше об омикроне", - отметил он.