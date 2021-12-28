"Наша установка остается неизменной". Стакис прокомментировал состояние рижских улиц

Он рассказал, что ежедневно сам как пешеход и водитель оценивает город. Мэр признал, что "нужно смотреть, куда ставить ногу, чтобы не поскользнуться или не наступить в сугроб".

"Есть много людей, которые хотели бы видеть улицы абсолютно чистыми, до асфальта. Однако нужно понимать - чтобы это сделать, нам нужно вывезти не 3500 грузов снега, а 10 000, и использовать не 5500 тонн соли, а 10 000 тонн соли", - заявил Стакис.

Он пояснил, что в таком случае уже сейчас был бы использован весь "зимний бюджет".

"Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. И нужно смотреть, как мы можем всю эту зиму прожить. Поэтому с этой точки зрения я скажу, что главная наша установка остается неизменной - Рига должна быть проезжаемой", - отметил политик.

Он допускает, что возможны дискуссии по поводу объема снега на улицах, однако движение останавливаться не должно.