Пьяный водитель снес светофор на улице Бривибас и доехал со сломанным колесом до Межциемса

Рождественский вечер в столице прошел относительно спокойно, однако полицейские патрулировали улицы города не зря. Одно из наиболее необычных нарушений в праздничный вечер произошло в Межциемсе незадолго до 23 часов.

Как рассказал передаче Degpunktā представитель видземского управления муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс, полицейских тем вечером остановил водитель другого транспортного средства, который сообщил, что едущий впереди автомобиль вызвал ДТП на перекрестке улиц Бривибас и Цесу, после чего место происшествия покинул.

Полицейские догнали машину, подъехали к ней и поинтересовались у водителя, что произошло. Водитель BMW не отрицал, что попал в ДТП, так как не вписался в поворот. Другими словами, он не пытался рассказать полицейским, что светофор - не его вина. В то же самое время, на вопрос, не употреблял ли он несовместимые с управлением автомобилем вещества, мужчина ответил с неуверенностью.

Как позднее выяснили сотрудники дорожной полиции, мужчина сел за руль с 1,4 промилле алкоголя в выдохе. В результате, тем вечером

водитель BMW вместо подарка получили минимум два протокола административного нарушения

- один за покидание места аварии, а второй - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Таким образом, минимум пару лет легально управлять машиной он не сможет.

Кроме того, водителю предстоят еще и основательные траты - придется оплатить денежные штрафы, отремонтировать машину, а также оплатить поврежденный светофор.