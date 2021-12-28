Соцсети покорила история про пилота airBaltic, который изменил судьбу мальчика

Был конец 2004 года...

Мы были молодой, не очень зажиточной семьей с двумя детьми. Путешествовали мы мало, а с детьми - тем более.

И вдруг рождественская акция airBaltic (теперь ее называют "вишенкой"). Рига - Лондон за поразительно низкую цену. Такой шанс! Мы долго не думали - цель была ясна! Рождество будет в Лондоне!

Рейс Рига - Лондон/Nr xxxx. Малышу Янису Элийсу Сейманову неполных 7 лет. Это его первый полет. Глаза горят и разбегаются: Где? Почему? Что это? Летим! Вдруг из кабины выходит один из пилотов. В туалет... Папа говорит Элийсу: Иди, это твой единственный шанс! Иди к этим дверям и жди. Не уходи, пока пилот не выйдет. Жди и скажи, что хочешь в кабину!

Мальчик мешкается. Отец: "Элийс, это твой шанс! Подумай. Ты этого хочешь или нет?".

Мальчик нехотя поднимается и идет... по длинному проходу неуверенным шагом... Останавливается у заветных дверей и ждет. Появляется стюардесса, она прогоняет его, но он возвращается. Мальчик стоит как вкопанный, как приклеенный. Пилот не торопится. Мальчик стоит и ждет... Открываются двери, и выходит пилот в белой рубашке с погонами. Они разговаривают. О чем - до сих пор неизвестно. Пилот берет малыша за руку, и они пропадают в кабине.

Часы отмеряют секунды, секунды превращаются в минуты. Время идет... 5 минут... 10 минут, 20 минут... Двери кабины открываются, и мальчик выскакивает, прыгая на одной ноге. Счастливый, глаза горят, на лице неописуемая радость...

Впереди Лондон и праздничное настроение! Первое путешествие, полное впечатлений. Но по возвращении мальчик не говорит про знаменитый мост, Букингемский дворец и Биг-Бен. Он с упоением рассказывает о самолетах, панелях, лампочках и кнопочках.

"Заболел небом", сам нашел знаменитую "модель самолета Петериса". По ней вырезает, чертит, клеит и рисует модель за моделью. Пачкается мазутом, восторгается и плачет, когда разбивает модель при запуске.

Сочинение "Моя профессия мечты" в 6-м классе. Учитель жалуется на слабый словарный запас, а малыш там пишет - "пилоту необходимо уметь" и перечисляет качества...

Тогда мальчик еще не знает, какой трудный, сложный и полный упорства путь ему предстоит. Тогда еще ни мальчику, ни его родителям не было известно, сколько всего для этого потребуется.

Я даже представить не могла, что спустя 18 лет этот мальчик сделает себе татуировку с громовержцем Зевсом.

Почему я сейчас об этом пишу?

Потому что сбылась мечта маленького мальчика - он пилот Boeing 737.

И еще поздним вечером, вернувшись из рейса, он сказал: "Рейс RIX закончился, пассажиры выходят. Подошел малыш и попросился в кабину. Ты знаешь, я его впустил... А если... [🙂] ... и тут мы улыбнулись друг другу! Все идет по кругу! Что посеешь, то и пожнешь...

Именно сейчас благодаря базе Ryanair в RIX семья вернулась в Латвию. Хорошо быть вместе...

И знаете, мы хотим найти пилота этого рейса, чтобы поблагодарить его в Рождество за человечность...

Возможно, он на пенсии, возможно, больше не летает и, быть может, его уже нет в базе airBaltic... Мы хотим поведать ему эту историю... Идем искать! Если можете - помогите!

P. S: Билет и номер рейса сохранены.