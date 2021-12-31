Пт, 31.12.2021
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Даце Завадска, руководитель Центра семейной вакцинации

Чего ждать от отрасли электроснабжения в будущем году?

ФОТО: Markus/Pexels

Наряду с прогнозируемыми 2021 год принес в отрасль энергоснабжения и непредвиденные трудности. Согласно прогнозам, в текущем году продолжило стремительно расти количество установленных солнечных панелей и зарегистрированных электромобилей; расширилась и сеть зарядных станций. Таким мнением с RUS TVNET поделился председатель правления акционерного общества AO Sadales tīkls Сандис Янсонс.

Сандис Янсонс ФОТО: Пресс-фото

Повышение уровня электрификации и переустройство народного хозяйства после торможения, вызванного ограничениями в связи с пандемией Covid-19, отразились на общем объеме потребления электроэнергии. Кризис цен на энергоресурсы, вызванный различными экономическими, экологическими и геополитическими факторами, мобилизовал правительство на поиск механизмов поддержки населения и предпринимателей, одновременно подняв вопрос о внедрении разумной, сбалансированной политики развития возобновляемых энергоресурсов, направленной на снижение таких рисков в будущем.

Необходимость перехода на производство и использование зеленой энергии и в дальнейшем будет наращивать потребление электроэнергии, в то же время ускоряя изменение привычек потребителей. Часть пассивных потребителей станут активными клиентами в том смысле, что уже будут не только использовать продаваемую торговцами электроэнергию, но и вырабатывать ее самостоятельно для собственного потребления, установив микрогенератор, или, например, подстроят свои привычки потребления, чтобы избегать часов пикового спроса. Существенным требованием в 2022 году и в дальнейшем будет необходимость адаптироваться к данным изменениям не только в технологическом плане, но и в плане нормативного регулирования.

Потребление медленно восстанавливается после первичного шока Covid-19

Под влиянием ограничений из-за пандемии Covid-19 совокупное потребление электроэнергии в Латвии в 2020 году пережило заметный спад, уменьшившись во всех отраслях, за исключением домашних хозяйств, где небольшое повышение уровня потребления объяснялось дистанционной работой и учебой. Во второй половине текущего года мы уже заметили "восстановление" потребления электроэнергии, или постепенный рост, по сравнению с прошлым годом. Если за девять месяцев 2020 года объем электроэнергии, распределенной Sadales tīkls, составил 4624 гигаватт-часа (ГВт·ч), то за девять месяцев текущего года – 4772 ГВт·ч, или приблизительно на 3% больше.

В будущем потребление электроэнергии, несомненно, продолжит расти, чему будет способствовать более широкая электрификация домашних хозяйств, а также необходимость перехода на более широкое зеленое производство. В том числе существенную часть электроэнергии клиенты в дальнейшем будут вырабатывать самостоятельно, используя микрогенераторы, чаще всего именно солнечные панели.

Солнечные панели и распределенная генерация преобразят отрасль энергоснабжения

К концу 2021 года в Латвии к распределительной системе подключено приблизительно 2100 микрогенераторов (в основном солнечных) с совокупной мощностью выработки электроэнергии 13,9 мегаватт (МВт). За весь прошлый год в стране было установлено немногим больше 450 микрогенераторов общей мощностью 2,9 МВт, а в текущем году до середины декабря – приблизительно 1000 (общей мощностью 7,1 МВт). Таким образом, объем микрогенерации за год удвоился. Согласно нашим прогнозам, в ближайшее десятилетие и количество, и мощность установленных микрогенераторов могут увеличиться десятикратно – вплоть до 17 000 установок и 100 МВт общей мощности к 2030 году.

На то, что интерес населения к выработке электроэнергии для собственного потребления будет лишь расти, указывают и данные социологических опросов. Опрос, проведенный в октябре в сотрудничестве с компанией Kantar1, показал, что 17% жителей Латвии рассматривают возможность в ближайшие годы установить в домашнем хозяйстве солнечные панели, чтобы вырабатывать электроэнергию для собственного потребления, еще 2% это уже сделали. Все чаще об установке солнечных панелей задумываются и бизнес-клиенты: в ходе опроса предпринимателей, проведенного Sadales tīkls и Kantar, 23% предприятий признали, что в ближайшие три года планируют вырабатывать зеленую энергию для собственных нужд, а 3% уже это делают.

Активных клиентов становится все больше. Это изменит поток электроэнергии в сети (будет расти востребованность распределенной генерации), и распределительная система из однонаправленного транспортировщика электроэнергии превратится в динамичного организатора потока. Это поднимет вопросы о том, какой должна быть система электроснабжения в будущем, как рассчитываться за технологические потери мощности, которые неизбежно возникают в процессе распределения электричества, и как обеспечить, чтобы все пользователи системы и в дальнейшем платили по максимально сбалансированному и справедливому тарифу в зависимости от фактических потребностей каждого и связанных с этим затрат на развитие и содержание системы. Возникнет вопрос и о новой структуре тарифа на распределение, которая во многих странах Европы уже пересмотрена в сторону уменьшения плавающей части тарифа. К этому придется двигаться и в Латвии.

Предстоит развитие инноваций, основанных на данных

С ростом числа активных клиентов такие пока еще чуждые слова, как агрегаторы и энергетические сообщества, станут обыденностью, поскольку, когда клиент будет не только потребителем, но и производителем, придется в национальном масштабе думать о том, как управлять все более многообразными потоками выработки электроэнергии и сбалансировать пиковые мощности выработки и потребления. Фундаментальную роль в этом будут играть данные и основанные на них умные решения, позволяющие обеспечить мудрое управление электроэнергией на частном, корпоративном и национальном уровнях. Уже в 2022 году в Латвии завершится программа установки умных счетчиков, а это означает, что каждый клиент Sadales tīkls получит доступ к подробным данным о своем потреблении электроэнергии. На основании указанных данных потребуется выстраивать новую систему электроснабжения, новые услуги (агрегации) и регулирующие эти нововведения нормативные акты.

Осознавая, что данные будут лежать в основе развития инноваций в отрасли энергоснабжения, в конце года предприятие Sadales tīkls как держатель данных о рынке электроэнергии опубликовало на своей домашней странице первый открытый массив анонимизированных данных о выработке и потреблении электроэнергии, который пригодится исследователям и стартапам для усовершенствования имеющихся решений и создания новых.

В Латвии необходимо создать скоординированную систему энергоснабжения

С учетом стремительных перемен серьезным вызовом в государственном масштабе становится стратегическое развитие систем передачи и распределения в будущем. Министерство экономики уже сейчас пригласило за стол переговоров предприятия Sadales tīkls, Augstsprieguma tīkls и Комиссию по регулированию общественных услуг. Одним из сложнейших стратегических вопросов является планирование, содержание и финансирование будущих мощностей энергоснабжения. В энергетической отрасли любое развитие необходимо планировать в долгосрочной перспективе, поскольку инвестиции велики и окупаются лишь за несколько десятков лет.

Если, к примеру, в окрестностях Риги мощности электроснабжения исчерпаны, неразумно раз в пару лет менять и устанавливать "трансформаторную станцию немного побольше" – вместо этого нужно составить продуманный долгосрочный прогноз, выбрав соответствующую мощность. Сейчас ответственность за такие резервные мощности и оплату издержек на них возложена только на предприятие Sadales tīkls и его клиентов. Поэтому в первую очередь необходимо ясно определить, где и какие резервные мощности у нас есть, оценить их необходимость в дальнейшем и создать такую тарифную методику, которая показывает, что инвестиции в будущее развитие нашей страны и устойчивой энергетики входят в сферу ответственности общества в целом, или всех, а не только некоторых пользователей системы.

Продуманное прогнозирование резервных мощностей означает и то, что мы будем постепенно отказываться от несоизмеримо больших резервов мощности в определенных регионах, которые в дальнейшем не потребуются, но содержание которых мы продолжаем оплачивать. В перспективе такой системный подход к эффективизации будет экономически выгодным для каждого – от домашнего хозяйства до крупного предприятия. Финансирование Европейского механизма оздоровления и устойчивости позволит операторам систем распределения и передачи хотя бы частично устранить эти трудности, одновременно уменьшив бремя затрат на тарифы. Осваивая финансирование, мы будем концентрироваться на перестройке сетей в местах, где ведется активная хозяйственная деятельность и недостает свободных доступных мощностей, чтобы не вынуждать предпринимателей ожидать увеличения мощностей и стимулировать ускорение государственного экономического роста.

Резюмируя, надо отметить, что 2021 год в отрасли электроснабжения был тревожным, но в то же время многое сделано для того, чтобы продолжать фундаментальный переход от ископаемого топлива на использование возобновляемых энергоресурсов. Этот год запомнится невиданными колебаниями цен на электроэнергию, начиная с отрицательных цен весной и заканчивая рекордно высокими скачками цен осенью и зимой. В то же время данный опыт даст Латвии и всему миру импульс к более стремительному переходу на возобновляемые энергоресурсы – ожидается, что и новый год в отрасли энергоснабжения будет динамичными и как никогда зеленым.


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