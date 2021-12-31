Чего ждать от отрасли электроснабжения в будущем году?

Предстоит развитие инноваций, основанных на данных

С ростом числа активных клиентов такие пока еще чуждые слова, как агрегаторы и энергетические сообщества, станут обыденностью, поскольку, когда клиент будет не только потребителем, но и производителем, придется в национальном масштабе думать о том, как управлять все более многообразными потоками выработки электроэнергии и сбалансировать пиковые мощности выработки и потребления. Фундаментальную роль в этом будут играть данные и основанные на них умные решения, позволяющие обеспечить мудрое управление электроэнергией на частном, корпоративном и национальном уровнях. Уже в 2022 году в Латвии завершится программа установки умных счетчиков, а это означает, что каждый клиент Sadales tīkls получит доступ к подробным данным о своем потреблении электроэнергии. На основании указанных данных потребуется выстраивать новую систему электроснабжения, новые услуги (агрегации) и регулирующие эти нововведения нормативные акты.

Осознавая, что данные будут лежать в основе развития инноваций в отрасли энергоснабжения, в конце года предприятие Sadales tīkls как держатель данных о рынке электроэнергии опубликовало на своей домашней странице первый открытый массив анонимизированных данных о выработке и потреблении электроэнергии, который пригодится исследователям и стартапам для усовершенствования имеющихся решений и создания новых.

В Латвии необходимо создать скоординированную систему энергоснабжения

С учетом стремительных перемен серьезным вызовом в государственном масштабе становится стратегическое развитие систем передачи и распределения в будущем. Министерство экономики уже сейчас пригласило за стол переговоров предприятия Sadales tīkls, Augstsprieguma tīkls и Комиссию по регулированию общественных услуг. Одним из сложнейших стратегических вопросов является планирование, содержание и финансирование будущих мощностей энергоснабжения. В энергетической отрасли любое развитие необходимо планировать в долгосрочной перспективе, поскольку инвестиции велики и окупаются лишь за несколько десятков лет.

Если, к примеру, в окрестностях Риги мощности электроснабжения исчерпаны, неразумно раз в пару лет менять и устанавливать "трансформаторную станцию немного побольше" – вместо этого нужно составить продуманный долгосрочный прогноз, выбрав соответствующую мощность. Сейчас ответственность за такие резервные мощности и оплату издержек на них возложена только на предприятие Sadales tīkls и его клиентов. Поэтому в первую очередь необходимо ясно определить, где и какие резервные мощности у нас есть, оценить их необходимость в дальнейшем и создать такую тарифную методику, которая показывает, что инвестиции в будущее развитие нашей страны и устойчивой энергетики входят в сферу ответственности общества в целом, или всех, а не только некоторых пользователей системы.

Продуманное прогнозирование резервных мощностей означает и то, что мы будем постепенно отказываться от несоизмеримо больших резервов мощности в определенных регионах, которые в дальнейшем не потребуются, но содержание которых мы продолжаем оплачивать. В перспективе такой системный подход к эффективизации будет экономически выгодным для каждого – от домашнего хозяйства до крупного предприятия. Финансирование Европейского механизма оздоровления и устойчивости позволит операторам систем распределения и передачи хотя бы частично устранить эти трудности, одновременно уменьшив бремя затрат на тарифы. Осваивая финансирование, мы будем концентрироваться на перестройке сетей в местах, где ведется активная хозяйственная деятельность и недостает свободных доступных мощностей, чтобы не вынуждать предпринимателей ожидать увеличения мощностей и стимулировать ускорение государственного экономического роста.