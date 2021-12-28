Объявлено, кто стал "Человеком Европы в Латвии - 2021"

Как сообщила агентству LETA генеральный секретарь организации "Движение Евроры в Латвии" Лиене Валдмане, победитель определен путем публичного голосования. Тем самым выражается благодарность человеку, который внес значительный вклад в укрепление европейских ценностей в Латвии и создание положительного имиджа Латвии в Европе.

Предлагалось проголосовать за одного из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: Ланцманиса, журналистку, соучредителя независимого центра журналистских расследований Re: Baltica Ингу Сприньге и директора Краславской средней школы Варавикснес Марию Мицкевичу.

В своем выступлении Ланцманис говорил об истории Рундальского дворца и его достижениях на международном уровне. Например, в этом году французский сад дворца получил приз European Garden Award в категории "Управление или развитие исторического парка или сада".