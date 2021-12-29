Ср, 29.12.2021
Необходимо понимать, предназначался ли груз для нашего рынка или это была логистическая ошибка, из-за которой этот товар попал в Латвию. Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции
Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции

Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы

71-летняя народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о случае, который с ней произошел 31 декабря во Вьетнаме. Об этом пишет издание "7Дней".

Бабкина вспомнила, как она однажды встречала Новый год во Вьетнаме, куда отправилась выступать вместе с другими музыкантами. Встречали праздник они в гостиничном номере. 

"Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений", - рассказала Бабкина.

Вместе с остальными артистка решила покататься на лианах, чтобы проверить их на прочность. Они вылезли в окно, схватились за растения и сразу же провалились.

К счастью, травм никто не получил, но выяснилось, что отель вплотную примыкал к границе Лаоса, и получилось так, что они выпали на территорию другой страны. Надежда Георгиевна отмечает, что страшно ей не было, скорее - смешно. 


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