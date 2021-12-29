Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы

Бабкина вспомнила, как она однажды встречала Новый год во Вьетнаме, куда отправилась выступать вместе с другими музыкантами. Встречали праздник они в гостиничном номере.

"Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений", - рассказала Бабкина.

Вместе с остальными артистка решила покататься на лианах, чтобы проверить их на прочность. Они вылезли в окно, схватились за растения и сразу же провалились.