Netflix в России обяжут транслировать 20 федеральных телеканалов

Эта обязанность у Netflix появится с марта 2022 года.

Netflix также придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80% должно будет контролироваться российскими партнерами компании.

Реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей.