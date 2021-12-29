Netflix в России обяжут транслировать 20 федеральных телеканалов
Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана распространять 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов, пишет "Медуза".
Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана распространять 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов, пишет "Медуза".
Эта обязанность у Netflix появится с марта 2022 года.
Netflix также придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80% должно будет контролироваться российскими партнерами компании.
Реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей.
Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря.