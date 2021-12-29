Ср, 29.12.2021
Есть такие прекрасные магазины Lidl, к которым все хотят быть сопричастными... Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion
Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion

Netflix в России обяжут транслировать 20 федеральных телеканалов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана распространять 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов, пишет "Медуза".

Эта обязанность у Netflix появится с марта 2022 года.

Netflix также придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80% должно будет контролироваться российскими партнерами компании.

Реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, был создан в конце 2020 года. В него входят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. 

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря.


НАВЕРХ
Back