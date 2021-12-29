Суд отпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО

Следователь выступал против этого, однако суд согласился с доводами защиты о чрезмерности запрета общения с близкими родственниками. Суд также уточнил, что Хованскому можно снимать ролики, не используя интернет.

Защита блогера принесла в суд поручительство от депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), распечатки материалов СМИ о принесенных Хованским публичных извинений, а также чек о пожертвовании 200 тысяч рублей в фонд помощи жертвам авиакатастроф и терактов "Рейс 9268".

Возле суда в ожидании решения собрались несколько десятков человек ФОТО: BBC

У дверей суда Хованского встречали его девушка Мария Нелюбова, группа поддержки и журналисты. Нелюбова сказала Би-би-си, что она благодарна суду, за то, что они с Юрием встретят Новый год вместе. Хованский сел в машину и уехал домой под крики "Юра, ты лучший!"

Девушка Хованского Мария Нелюбова ждёт Юрия у дверей суда. Вот что она сказала BBC pic.twitter.com/utGu3VZ54S — Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) December 29, 2021

Дело Хованского

Блогера Хованского заключили под стражу в июне 2021 года. Ему вменяют исполнение песни, в которой была строчка, касавшаяся теракта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году.

Следствие считает, что он исполнил ее не раньше 2018 года. Блогер же утверждает, что пел ее во время стрима в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма еще не было второй части, в которой упоминается интернет. При этом сам факт исполнения песни он не оспаривает.

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину", - говорил Хованский на видео, опубликованном СКР после его задержания.

По обвинению в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) блогеру грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Хованский утверждал в своих письмах из СИЗО, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался, якобы пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке. По словам Хованского, ранее ей уже угрожали подкинуть наркотики.

Блогер заявлял в ноябре, что некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012 году, а позже, уже после внесения изменений в соответствующую уголовную статью.

Блогер утверждает, что отказался признаваться в том, чего не совершал, и через два дня после этого его компьютеры были отправлены на повторную экспертизу.

По данным СМИ, обвинение Хованскому строится на показаниях трех свидетелей, которые утверждали, что слышали песню о теракте на Дубровке в августе 2018 года. Двое из них могли работать в прошлом оперуполномоченными в полиции Петербурга, причем - одного и того же района, установила Би-би-си.