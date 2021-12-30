Суд признал экс-подругу Эпштейна виновной в секс-преступлениях
Жюри присяжных посчитало доказанным, что Гислейн Максвелл подбирала для Джеффри Эпштейна молодых девушек для сексуальных отношений.
Жюри присяжных посчитало доказанным, что Гислейн Максвелл подбирала для Джеффри Эпштейна молодых девушек для сексуальных отношений.
Бывшую подругу покойного американского миллионера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в среду, 29 декабря, суд в США признал виновной в пособничестве при сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Таким образом, жюри присяжных посчитало доказанным, что в период с 1994 по 2004 год Максвелл, которой сегодня 60 лет, рекрутировала для Эпштейна четырех девушек-подростков, которых он склонил к действиям сексуального характера.
Гислейн Максвелл - дочь известного британского предпринимателя Роберта Максвелла. В 1990-е годы она и Джеффри Эпштейн находились в близких отношениях.
На процессе против нее выступили четыре женщины, две из которых рассказали, что стали жертвами Эпштейна в 14-летнем возрасте. Одна из давших показания заявила, что Гислейн Максвелл принимала участие в ее сексуальных контактах с миллионером. Кроме того, на суде были представлены документы, из которых следовало, что Максвелл получила от Эпштейна миллионы долларов.
Обвинения в адрес Джеффри Эпштейна
Предположительно, мультимиллионер Джеффри Эпштейн в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией.
Известный финансист был арестован в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. По выдвинутым против него обвинениям ему грозило до 45 лет тюрьмы. В число друзей Эпштейна входили бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.