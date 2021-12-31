Передача: В Плявниеках извращенцы пытались заманить в бусик нескольких детей

Днем в среду, 29 декабря, в Плявниеках у детской площадки на улице А. Сахарова стоял микроавтобус светлого цвета. В нем находились двое мужчин в возрасте примерно 50-60 лет. Их целью было домогаться до детей, игравшихся без надзора родителей. Инесе рассказала, что одной из присмотренных ими девочек была ее десятилетняя дочь.

"Девочки сидели в березовой роще, на площадке на скамейке. К ним подошел мужчина. Он спросил, не хотят ли они пойти за ним и посмотреть за горкой, что делает другой мужчина. Посмотреть, как он себя удовлетворяет, а также посмотреть на его половой член", - рассказала Инесе, мать двух детей.

Три подружки испугались и сразу же ответили отрицательно, поэтому мужчина отправился дальше, искать других детей. Дети из любопытства после этого взобрались на небольшой пригорок и увидели, что недалеко от детского сада действительно находится полуобнаженный мужчина со спущенными штанами, занимающийся самоудовлетворением. Девочка также рассказала маме, что в машине извращенцев уже находилась другая возможная жертва.

"В бусике спереди сидел ребенок примерно в возрасте пяти-шести лет и плакал", - рассказала Инесе.

Когда к детской площадке подъехали муж Инесе и полиция, мужчины уже пропали вместе с машиной и пассажиром. Другие родители, которые с детьми часто посещают игровую площадку в Плявниеках, слышали о произошедшем, поэтому чувствуют себя неуютно.

Таисия, посещающая детскую площадку, признает, что она, к сожалению, больше не чувствует себя на ней в безопасности и думает, что больше сюда ходить не будет.

По ее мнению, такие нападения больше угрожают именно подросткам, которые часто гуляют без присмотра взрослых. Местная жительница напомнила, что подростки не должны подчиняться требованиям насильников ни в коем случае.

"Знаю, что некоторые дети стесняются кричать, так как родители учили их не кричать, быть тише, но, понимая, что чужой и опасный человек хочет куда-то увести, нужно кричать, реагировать согласно ситуации", - отметила местная жительница, призывая детей, видя мужчину без штанов, сообщать об этом родителям или другим взрослым, находящимся рядом.

Инесе написала заявление в полицию, как и еще двое родителей, к детям которых приставали чужаки. Стражи порядка начали уголовный процесс и разыскивают виновных.

"Полиция проводит активное расследование и ищет возможных виновников, в том числе просматриваются камеры с ближайшей округи, а также используются другие методы, чтобы выяснить их личности",- сообщили представители Государственной полиции.

Родителей призывают воспринять жалобы детей серьезно, и, если кто-то слышал от своего ребенка такой же рассказ, как Инесе, незамедлительно обращаться в полицию.