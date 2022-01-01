Сб, 1.01.2022
Счет за отопление увеличился в 7 раз. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс совладелец SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс совладелец SB Siltumtehnika

Видео ⟩ Семья из Германии установила в доме более 440 елок и побила мировой рекорд

ФОТО: AFP / Scanpix

Супруги Томас и Сюзанна Еромин из города Ринтельн в Германии поставили дома 444 рождественских елки, установив мировой рекорд, пишет Esquire.ru.

По словам Томаса, сейчас на их елках горят около 47 тысяч лампочек. В коллекции пары есть и тематические елки, например, украшенные игрушками из "Звездных войн". Самая большая их елка висит на потолке. Ее размер - 3,50 метра.

Для украшения елок супруги использовали 10 тысяч рождественских игрушек и 300 гирлянд.

При этом все они украшены по‑разному, в их доме нет одинаковых елок. 

ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: AFP / Scanpix

Немецкий институт рекордов признал украшение дома пары новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал также этой семье. В прошлом году они украсили дома 420 елок, пишет Deutsche Welle. Семья держит мировой рекорд по количеству елок в доме уже несколько лет.


НАВЕРХ
Back