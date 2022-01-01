Видео ⟩ Семья из Германии установила в доме более 440 елок и побила мировой рекорд
Супруги Томас и Сюзанна Еромин из города Ринтельн в Германии поставили дома 444 рождественских елки, установив мировой рекорд, пишет Esquire.ru.
Супруги Томас и Сюзанна Еромин из города Ринтельн в Германии поставили дома 444 рождественских елки, установив мировой рекорд, пишет Esquire.ru.
German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees in their home, complete with 10,000 baubles and 300 strings of fairy lights pic.twitter.com/TRMIyiFqPP— Reuters (@Reuters) December 10, 2021
По словам Томаса, сейчас на их елках горят около 47 тысяч лампочек. В коллекции пары есть и тематические елки, например, украшенные игрушками из "Звездных войн". Самая большая их елка висит на потолке. Ее размер - 3,50 метра.
При этом все они украшены по‑разному, в их доме нет одинаковых елок.
Немецкий институт рекордов признал украшение дома пары новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал также этой семье. В прошлом году они украсили дома 420 елок, пишет Deutsche Welle. Семья держит мировой рекорд по количеству елок в доме уже несколько лет.