Видео ⟩ Семья из Германии установила в доме более 440 елок и побила мировой рекорд

German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees in their home, complete with 10,000 baubles and 300 strings of fairy lights pic.twitter.com/TRMIyiFqPP — Reuters (@Reuters) December 10, 2021

По словам Томаса, сейчас на их елках горят около 47 тысяч лампочек. В коллекции пары есть и тематические елки, например, украшенные игрушками из "Звездных войн". Самая большая их елка висит на потолке. Ее размер - 3,50 метра.

Для украшения елок супруги использовали 10 тысяч рождественских игрушек и 300 гирлянд.

При этом все они украшены по‑разному, в их доме нет одинаковых елок.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP / Scanpix