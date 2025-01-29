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Aleksandrs Ovsjaņņikovs
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ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, как много вы знаете об укреплении иммунитета!

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Фото статьи
Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Холодные месяцы - настоящее испытание для здоровья - простуда, грипп и другие вирусные инфекции часто пытаются вывести нас из равновесия. Однако при наличии правильных привычек и разумного выбора продуктов питания мы можем укрепить иммунную систему и снизить риск заболеваний. Этот тест поможет вам проверить свои знания о повышении иммунитета и, надеемся, вдохновит взять на себя обязательство лучше заботиться о своем здоровье!

До 9 февраля пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе.

10 февраля мы узнаем имя победителя, который получит набор пищевых добавок от Apotheka. Удачи!

Фото статьи
Фото: Publicitātes foto

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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