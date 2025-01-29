ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, как много вы знаете об укреплении иммунитета!

Холодные месяцы - настоящее испытание для здоровья - простуда, грипп и другие вирусные инфекции часто пытаются вывести нас из равновесия. Однако при наличии правильных привычек и разумного выбора продуктов питания мы можем укрепить иммунную систему и снизить риск заболеваний. Этот тест поможет вам проверить свои знания о повышении иммунитета и, надеемся, вдохновит взять на себя обязательство лучше заботиться о своем здоровье!