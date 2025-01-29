Лиепайский музей оккупации открывает постоянную выставку о Холокосте

Выставка посвящена Холокосту — систематическому и целенаправленному уничтожению евреев нацистским режимом во время Второй мировой войны. В результате массового истребления евреев из примерно 5500 лиепайских евреев пережили Холокост лишь 25 человек. По всей Европе к концу Второй мировой войны было уничтожено две трети еврейского населения — около 6 миллионов человек, в том числе 1 миллион детей.

"Еврейская культура и общественная жизнь всегда были неотъемлемой частью Лиепаи. Чтобы в полной мере передать историю города молодому поколению, важно обсуждать Холокост как часть истории Лиепаи и судеб ее жителей. И только осознавая, куда может привести ненависть и нетерпимость к различиям, мы можем стремиться к созданию толерантного и инклюзивного общества, — подчеркнула Элина Шкляр, исполнительный директор фонда Uniting. — Фонд уже много лет занимается изучением Холокоста в Лиепае, пытаясь рассказать об этой трагедии не просто как об отдельном историческом событии, а как о катастрофе для всего человечества, которая, как и советские репрессии, навсегда изменила Лиепаю и ее жителей, оставив свои раны в душе города. Мы гордимся, что в сотрудничестве с Лиепайским музеем и дизайнерами из H2E нам удалось создать современную и глубокую по замыслу выставку".