Сразу после завершения Международного дня памяти жертв Холокоста Лиепайский музей оккупации представил новую постоянную выставку "Великая пустота. Холокост в Лиепае", которая стала даром городу от фонда Uniting.
Лиепайский музей оккупации открывает постоянную выставку о Холокосте
Выставка посвящена Холокосту — систематическому и целенаправленному уничтожению евреев нацистским режимом во время Второй мировой войны. В результате массового истребления евреев из примерно 5500 лиепайских евреев пережили Холокост лишь 25 человек. По всей Европе к концу Второй мировой войны было уничтожено две трети еврейского населения — около 6 миллионов человек, в том числе 1 миллион детей.
Как отметила на открытии выставки директор Лиепайского музея Даце Каркла, в истории музея это первая отдельная постоянная выставка, посвященная Холокосту. Ее создание — долгожданное и важное событие, которое поможет будущим поколениям осознать исторические события и судьбу города на фоне трагических событий Второй мировой войны.
"Еврейская культура и общественная жизнь всегда были неотъемлемой частью Лиепаи. Чтобы в полной мере передать историю города молодому поколению, важно обсуждать Холокост как часть истории Лиепаи и судеб ее жителей. И только осознавая, куда может привести ненависть и нетерпимость к различиям, мы можем стремиться к созданию толерантного и инклюзивного общества, — подчеркнула Элина Шкляр, исполнительный директор фонда Uniting. — Фонд уже много лет занимается изучением Холокоста в Лиепае, пытаясь рассказать об этой трагедии не просто как об отдельном историческом событии, а как о катастрофе для всего человечества, которая, как и советские репрессии, навсегда изменила Лиепаю и ее жителей, оставив свои раны в душе города. Мы гордимся, что в сотрудничестве с Лиепайским музеем и дизайнерами из H2E нам удалось создать современную и глубокую по замыслу выставку".
Концепция выставки в помещении разделена на три части, представляющие собой своего рода повесть. Первая часть знакомит с жизнью города до войны, изображая ее яркими и счастливыми моментами, где еврейские семьи Лиепаи живут в гармонии и улыбаются нам с фотографий. Вторая часть, кульминационная, — "Великая пустота" — пространство, в котором привычный мир рушится, а земля уходит из-под ног. Это место вдохновлено исторической видеозаписью массового расстрела евреев в дюнах Шкеде в 1941 году. Сюда включены не только видеопроекции, но и уникальные коллекционные материалы, повествующие о жестоких унижениях евреев в оккупированном городе, а также короткие, но яркие текстовые фрагменты о природе антисемитизма и Холокоста. Третья часть, оформленная в виде своеобразного тайника, посвящена теме праведников мира — тех, кто укрывал и спасал евреев, их человечности и невероятной стойкости.
Ингуна Элере, основатель и ведущий дизайнер дизайн-студии H2E, делится своей концепцией: "Как создатели этой выставки мы постарались передать драму человечества в трех частях — честно, эмоционально и фактологически четко. Тема границ человечности актуальна всегда, особенно в наше время. Мы надеемся, что эта выставка поможет глубже понять события того времени и послужит шагом к созданию более инклюзивного и человечного общества".
Выставка "Великая пустота. Холокост в Лиепае" открыта для посетителей в Лиепайском музее оккупации по адресу: Лиепая, улица Клава Укстиня, 7/9. Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.
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