Объединяющей темой международной акции "Ночь музеев" в этом году станут "истории о ценностях", сообщила агентству LETA представитель Министерства культуры Лита Кокале.
Названа дата проведения "Ночи музеев" в этом году
На ежегодном собрании директоров музеев Латвии, которое состоялось во вторник в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке, Минкульт объявил девиз и тему международной "Ночи музеев" этого года - "истории наших ценностей".
В этом году Ночь музеев пройдет в Латвии 17 мая в 21-й раз.
Информацию о предложении музеев и анкету заявки для участников можно будет найти на сайте Латвийского национального комитета Международного совета музеев.
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