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Названа дата проведения "Ночи музеев" в этом году

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Ночь музеев в Латвийском военном музее
Ночь музеев в Латвийском военном музее Фото: Ieva Čīka/LETA

Объединяющей темой международной акции "Ночь музеев" в этом году станут "истории о ценностях", сообщила агентству LETA представитель Министерства культуры Лита Кокале.

На ежегодном собрании директоров музеев Латвии, которое состоялось во вторник в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке, Минкульт объявил девиз и тему международной "Ночи музеев" этого года - "истории наших ценностей".

В этом году Ночь музеев пройдет в Латвии 17 мая в 21-й раз.

Информацию о предложении музеев и анкету заявки для участников можно будет найти на сайте Латвийского национального комитета Международного совета музеев.

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