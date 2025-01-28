Названа дата проведения "Ночи музеев" в этом году

На ежегодном собрании директоров музеев Латвии, которое состоялось во вторник в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке, Минкульт объявил девиз и тему международной "Ночи музеев" этого года - "истории наших ценностей".

В этом году Ночь музеев пройдет в Латвии 17 мая в 21-й раз.

Информацию о предложении музеев и анкету заявки для участников можно будет найти на сайте Латвийского национального комитета Международного совета музеев.

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