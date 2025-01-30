В начале недели TVNET получил сообщение от зрителя Supernova, который выразил недовольство песней Līgo в исполнении полуфиналиста The Ludvig, элементы которой уже исполнялись на Празднике песни и танца. Слушатель требует немедленного отстранения музыканта от дальнейшего участия в конкурсе.
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Скандал на Supernova? Слушатель требует дисквалификации исполнителя The Ludvig
Слушатель сообщает в своем письме, что
Līgo в исполнении The Ludvig уже известно и исполнено десятками тысяч латвийцев на крупнейшем фестивале культуры - Празднике песни и танца.
По его словам, это вызывает эмоциональную память у зрителей и голосующих и огромное преимущество перед другими конкурсантами, песни которых зритель слышит впервые. Поэтому это несправедливо по отношению к другим участникам.
Автор письма обосновывает свои подозрения конкретными пунктами регламента Supernova.