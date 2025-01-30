Скандал на Supernova? Слушатель требует дисквалификации исполнителя The Ludvig

Līgo в исполнении The Ludvig уже известно и исполнено десятками тысяч латвийцев на крупнейшем фестивале культуры - Празднике песни и танца.

По его словам, это вызывает эмоциональную память у зрителей и голосующих и огромное преимущество перед другими конкурсантами, песни которых зритель слышит впервые. Поэтому это несправедливо по отношению к другим участникам.