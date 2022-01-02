Госполиция: аварии фиксируются в среднем каждые пять минут
Из-за ледяного дождя Государственная полиция зарегистрировала множество дорожно-транспортных происшествий, связанных со скольжением, сообщила LETA Госполиция.
Из-за ледяного дождя Государственная полиция зарегистрировала множество дорожно-транспортных происшествий, связанных со скольжением, сообщила LETA Госполиция.
К 17:00 уже зарегистрировано 40 ДТП, четыре из которых с пострадавшими. Госполиция призывает участников дорожного движения быть быть особенно внимательными и не торопиться.
Līdz ar sasalstošā lietus sākšanos, Valsts policijā reģistrēti vairāki ceļu satiksmes negadījumi, kas saistīti ar saslīdēšanu. Līdz pulksten 17.00 reģistrēti jau 40 negadījumi, no kuriem 4 ir ar cietušajiem. Aicinām satiksmes dalībniekus būt īpaši piesardzīgiem un nesteigties! pic.twitter.com/t839Th1nlP— Valsts policija (@Valsts_policija) January 2, 2022
Сегодня из-за обледенения зарегистрировано 40 ДТП
Сегодня с 6 утра до 17:00 было зафиксировано 40 ДТП, в основном из-за обледенения дорог.
Представитель Государственной полиции Илзе Юревица сообщила, что с 15:00, когда начался ледяной дождь, количество ДТП начало стремительно расти, и каждые две-десять минут полицией регистрируются аварии.
Карта, доступная на сайте Latvijas Valsts ceļi, показывает, что условия движения на основных дорогах страны затруднены во всей центральной части страны и в Земгале, а также почти во всей Латгалии и части Видземе.
Во многих местах на дорогах образовался гололед или слой снега.
В свою очередь Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в воскресенье вечером во многих местах на западе страны образовался туман с видимостью от 100 до 500 метров.
А в ночь на понедельник в центральной части ожидается туман с видимостью ниже 500 метров. Он сохранится до вторника.
❄️Daudzviet valsts teritorijā šobrīd ceļi apledo un ir slideni, vietām sniegoti.⏰ Aicinām autovadītājus ieplānot papildu laiku ceļā. Uz autoceļiem strādā 49 @autoceli tehnikas vienības. pic.twitter.com/kG9kTKaA82— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 2, 2022