Вс, 2.01.2022
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Эгил Левитс

Госполиция: аварии фиксируются в среднем каждые пять минут

ФОТО: Valsts policija

Из-за ледяного дождя Государственная полиция зарегистрировала множество дорожно-транспортных происшествий, связанных со скольжением, сообщила LETA Госполиция.

К 17:00 уже зарегистрировано 40 ДТП, четыре из которых с пострадавшими. Госполиция призывает участников дорожного движения быть быть особенно внимательными и не торопиться.

С 15:00 аварии фиксируются в среднем каждые пять минут. Наибольшее количество аварий зафиксировано в Рижском и Земгальском регионах - более десяти в каждом.

Сегодня из-за обледенения зарегистрировано 40 ДТП

Сегодня с 6 утра до 17:00 было зафиксировано 40 ДТП, в основном из-за обледенения дорог.

Из них 36 аварий были без пострадавших, в четырех случаях были пострадавшие.

Представитель Государственной полиции Илзе Юревица сообщила, что с 15:00, когда начался ледяной дождь, количество ДТП начало стремительно расти, и каждые две-десять минут полицией регистрируются аварии.

Карта, доступная на сайте Latvijas Valsts ceļi, показывает, что условия движения на основных дорогах страны затруднены во всей центральной части страны и в Земгале, а также почти во всей Латгалии и части Видземе.

Во многих местах на дорогах образовался гололед или слой снега.

В свою очередь Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в воскресенье вечером во многих местах на западе страны образовался туман с видимостью от 100 до 500 метров.

А в ночь на понедельник в центральной части ожидается туман с видимостью ниже 500 метров. Он сохранится до вторника.


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