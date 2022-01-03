Пн, 3.01.2022
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Мария Певчих, соратница Навального об отеле в Томске
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C 2023 года в Риге введут ограничения на автомобили ради повышения чистоты воздуха

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com

Департамент городского развития Рижской думы (RDPAD) 5 января организует собрание, чтобы сообщить об открытии проекта введения зоны низких эмиссий в Риге и дать более подробную информацию о проекте.

Зона низких эмиссий - территория города, в которой проходит определенный комплекс мероприятий, чтобы снизить выделяемые автотранспортом эмиссии, которые не только влияют на качество воздуха, но и оставляют негативные последствия на здоровье общества. 

Между RDPAD и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers 22 ноября был заключен договор о проведении исследования и разработке плана по введении зоны низких эмиссий в Риге. 

Изучение ситуации разработку функционального сценария предполагается закончить до июля этого года, в свою очередь

до июля 2023 года будет происходить разработка плана по перенаправлению движения и введению зоны низких эмиссий, а также конечное публичное обсуждение.

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Планируемые действия предполагается постепенно осуществить с 2023 по 2027 год.

На собрании 5 января будет представлена информация о целях проекта и главных действиях. Планируется также обсудить участие заинтересованных сторон в разработке проекта.

Вице-мэр Вилнис Кирсис ранее заявлял агентству LETA, что

в ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на использование частного транспорта.

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Кабмин ранее одобрил план улучшения качества воздуха, который предполагает введение зоны низких эмиссий. Зоной низких эмиссий может стать весь центр между железнодорожным кольцом и Даугавой. 

Это в какой-то мере будет означать и ограничения для автомобилей с определенным объемом двигателя.

Введение такой зоны снизит поток транспорта в центре Риги.


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