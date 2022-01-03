C 2023 года в Риге введут ограничения на автомобили ради повышения чистоты воздуха

Зона низких эмиссий - территория города, в которой проходит определенный комплекс мероприятий, чтобы снизить выделяемые автотранспортом эмиссии, которые не только влияют на качество воздуха, но и оставляют негативные последствия на здоровье общества.

Между RDPAD и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers 22 ноября был заключен договор о проведении исследования и разработке плана по введении зоны низких эмиссий в Риге.

Изучение ситуации разработку функционального сценария предполагается закончить до июля этого года, в свою очередь

до июля 2023 года будет происходить разработка плана по перенаправлению движения и введению зоны низких эмиссий, а также конечное публичное обсуждение.

Планируемые действия предполагается постепенно осуществить с 2023 по 2027 год.

На собрании 5 января будет представлена информация о целях проекта и главных действиях. Планируется также обсудить участие заинтересованных сторон в разработке проекта.

Вице-мэр Вилнис Кирсис ранее заявлял агентству LETA, что

в ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на использование частного транспорта.

Кабмин ранее одобрил план улучшения качества воздуха, который предполагает введение зоны низких эмиссий. Зоной низких эмиссий может стать весь центр между железнодорожным кольцом и Даугавой.

Это в какой-то мере будет означать и ограничения для автомобилей с определенным объемом двигателя.