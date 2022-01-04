Видео ⟩ На остановке в Риге утром 1 января нашли труп

Многие живущие на ул. Лудзас утром 1 января из окон своих домов заметили возле остановки общественного транспорта Mazā Kalna iela несколько машин оперативных служб. Как выяснилось позже, кто-то обнаружил человека, умершего на остановке. Местные жители обсуждают обстоятельства произошедшего и высказывают свои версии.

"То, что люди не могут заплатить за жилье, за то и другое, это никого не беспокоит. Передайте это тем, кто хочет что-то изменить. А иначе человек, может, просто сюда вышел и не захотел больше жить, и ушел, а те, кто остался, те мучаются", - заявил местный житель.

В свою очередь, другие допускают, что умер один из замечаемых в окрестностях персонажей, которые регулярно находятся под воздействием опьяняющих веществ. Но в районе таких людей становится все меньше.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Имеющаяся в распоряжении полиции начальная информация свидетельствует о том, что у мужчины были проблемы со здоровьем и в настоящее время ничто не указывает на преступное деяние", - пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска.