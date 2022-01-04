31 декабря в Лиепае был найден труп двухлетнего ребенка с видимыми гематомами

31 декабря прошлого года в 9:20 Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи, что в Лиепае в одной из квартир найден труп двухлетнего ребенка с видимыми гематомами, или большими синяками на теле.

Как отмечает Шершнева, сотрудники полиции сразу же на месте задержали сожителя матери ребенка.

1 января должностные лица Госполиции отправились в суд просить о применении к мужчине меры пресечения - заключения под стражу. Эта просьба была удовлетворена и вступила в силу. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за преступные деяния имущественного характера, сообщила Шершнева.

Труп ребенка направлен на проведение экспертизы для определения причины смерти. Начат уголовный процесс за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые вследствие неосторожности виновного послужили причиной смерти потерпевшего. Согласно Уголовному закону, наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.