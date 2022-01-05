Какую упаковку можно будет менее чем через месяц сдать в систему депозита?

Какие виды упаковок включены в систему депозита?

С 01.02.2022 года в систему депозита можно будет сдать стеклянные, пластмассовые (PET) и металлические (жестяные) упаковки напитков. В эти упаковки могут разливаться различные газированные и негазированные безалкогольные напитки (например, минеральная вода, питьевая вода, лимонады, энергетические напитки, холодный чай, соки, нектары), все сорта пива, а также другие ферментированные продукты с содержанием алкоголя до 6% (например, сидр и алкогольные коктейли с содержанием алкоголя от 0,5 до 6%). Важно добавить, что в систему депозита нельзя будет сдавать бутылки из-под вина и крепких алкогольных напитков.

Включение видов пластмассовой (PET), стеклянной и металлической упаковок в систему депозита определяются правилами Кабинета министров № 519. Как показывает опыт соседних стран и всего мира, именно пластмасса, стекло и металл формируют наибольший удельный вес упаковки напитков, к тому же эта упаковка также чаще всего выбрасывается на природе, на улице, в общественных местах и местах развлечений.

С 01.02.2022 года жители смогут ознакомиться со списком (регистром) сдаваемых в систему депозита продуктов, который доступен на сайте www.depozitapunkts.lv в разделе "Торговцам". Список продуктов будет регулярно обновляться.

Критерии сдачи депозитной упаковки

В систему депозита можно будет сдать пустую и не сплющенную (не битую) депозитную упаковку без существенных повреждений. Этикетки на упаковке должны быть нетронутыми и иметь четко считываемый штрих-код, а также латвийский знак депозита, который будет обозначать принадлежность конкретной упаковки к системе депозита, а также указывать на факт внесения депозитной платы за эту упаковку. С учетом того, что в каждой стране работает своя независимая система депозита, приобретенные в других странах депозитные упаковки в Латвии сдать будет нельзя.

Во всех депозитных пунктах можно будет сдавать пластмассовые бутылки как с крышечками, так и без них, но оператор системы депозита рекомендует жителям сдавать бутылки с крышечками, потому что за счет этого обеспечивается и переработка крышечек, а значит, более чистая окружающая среда. Кроме того, если оставить на бутылке крышечку, будет легче сохранить изначальную форму упаковки.

Куда сдавать не включенную в систему или непригодную упаковку напитков?

Упаковки напитков, не принятые депозитной системой, по-прежнему можно будет сдать в установленные неподалеку сортировочные контейнеры. В случае, если в пункт приема депозита будет принесена упаковка напитка, которую нельзя сдать в депозитную систему (например, бутылка из-под крепкого алкоголя или упаковка, не маркированная знаком депозита), или, например, этикетка сдаваемой депозитной упаковки либо сама упаковка будут иметь существенные повреждения, ее можно будет выбросить в контейнер для сортировки отходов, который будет установлен неподалеку от пункта депозита, что позволит обеспечить чистоту окружающей среды.