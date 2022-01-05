Собчак об интервью Блиновской: Журналистов с "уютными" вопросами - "как говна за баней"
Журналистка Ксения Собчак ответила на критику людей, которым не понравилось ее интервью с популярным российским коучем Еленой Блиновской.
Журналистка Ксения Собчак ответила на критику людей, которым не понравилось ее интервью с популярным российским коучем Еленой Блиновской.
Некоторые пользователи посчитали, что интервью, вызвавшее резонанс в сети, было частью стратегии для повышения интереса к Блиновской и ее "Марафону желаний".
"Вы меня вроде неплохо знаете - какой на фиг "договорной хайп"? Я вот только считаю, что как раз раскрыла героя. Раскрыть - это ведь не создать "уютную" атмосферу, чтобы гостю было комфортно и он нанес вам пурги.
- написала Собчак, как сообщает портал Starhit.ru.
Позже в Instagram она добавила, что главной своей целью считает раскрытие своего героя.
Напомним, пару дней назад Собчак взяла интервью у Блиновской, в котором последняя частенько теряла терпение и вела себя достаточно агрессивно, например, обещала "плюнуть в рожу" или "скинуть за борт".