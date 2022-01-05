Собчак об интервью Блиновской: Журналистов с "уютными" вопросами - "как говна за баней"

Некоторые пользователи посчитали, что интервью, вызвавшее резонанс в сети, было частью стратегии для повышения интереса к Блиновской и ее "Марафону желаний".

"Вы меня вроде неплохо знаете - какой на фиг "договорной хайп"? Я вот только считаю, что как раз раскрыла героя. Раскрыть - это ведь не создать "уютную" атмосферу, чтобы гостю было комфортно и он нанес вам пурги.

Таких "интервьюеров" - как говна за баней - с "уютными" вопросами",

- написала Собчак, как сообщает портал Starhit.ru.

Позже в Instagram она добавила, что главной своей целью считает раскрытие своего героя.