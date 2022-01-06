Чт, 6.01.2022
Во-первых, если вычислять чисто математически, в Латвии привитых сейчас больше, чем непривитых почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные
почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные
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Продление режима ЧС и срок годности сертификатов. Последние решения правительства

  • Режим ЧС продлили до конца февраля
  • Может быть принято решение о сокращении срока самоизоляции
  • Установлен срок годности ковид-сертификатов
  • Кариньш призывает разрешить бустер для детей в возрасте от 12 до 17 лет
ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании принял решение продлить введенный из-за распространения Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля.

Поправки внесло Министерство здравоохранения, которое указало, что для предотвращения стремительного распространения инфекции необходимо продолжать уже введенные меры эпидемиологической безопасности и в настоящее время недопустимо их смягчение.

Как указывает Минздрав, новый штамм вызывающего Covid-19 вируса начал быстро распространяться в Европейском союзе (ЕС) в конце прошлого года, и

в настоящее время в ЕС каждые два дня количество случаев заболевания удваивается, а в некоторых странах оно уже превысило количество случаев, вызванных дельта-штаммом.

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Со 2 декабря прошлого года до 2 января этого года показатель заболеваемости Covid-19 вырос в два раза, а, например, в Дании - в пять раз, в Великобритании и во Франции - в четыре раза. В Латвии до 2 января было зарегистрировано 644 случая заражения, вызванных омикрон-штаммом. Это означает, что в ближайшее время ожидается резкий рост заболеваемости Covid-19 в Латвии, отмечает Минздрав.

Несмотря на то, что омикрон-штамм коронавируса вызывает более легкое заболевание, необходимо считаться с тем, что меньшая эффективность вакцин против этого варианта вируса может привести к росту числа госпитализаций. Кроме того, при высоком показателе заболеваемости существует очень высокий риск развития тяжелой формы заболевания у непривитых людей. Поэтому прогнозы свидетельствуют о том, что прирост числа поступающих в больницы инфицированных Covid-19 может быть очень резким и превысит их возможности принимать пациентов.

Также Минздрав отмечает, что даже при легкой форме Covid-19 работоспособность человека снижена или он нетрудоспособен.

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Об этом свидетельствует ситуация в странах с высокой заболеваемостью Covid-19 - Дании, Великобритании, Франции, где из-за нетрудоспособности работников осложнена деятельность предприятий и государственных учреждений, в том числе систем здравоохранения, общественной безопасности, социальных услуг и др.

Установлен срок годности ковид-сертификатов

С 15 февраля сертификат о вакцинации от Covid-19 для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson&Johnson и девяти месяцев для вакцинированных другими вакцинами, предусматривают поправки к распоряжению о режиме ЧС, одобренные правительством в четверг.

Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей. В то же время директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства заявил, что такую меру можно было бы рекомендовать.

В разработанных Министерством здравоохранения поправках говорится, что на всей территории Европейского союза планируется установить срок действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для путешествий - девять месяцев.

Во вторник после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для тех, кто вакцинировался 15 сентября и раньше, срок действия сертификата истечет в середине февраля. Поэтому министр призвал население пройти ревакцинацию для продления сертификата.

Видео: Запись пресс-конференции 

Павлютс: может быть принято решение о сокращении срока самоизоляции

Если в Латвии возникнет критическая ситуация в сфере труда, может быть принято решение о сокращении срока самоизоляции с нынешних десяти до пяти дней, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства в четверг.

Он сообщил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний дал аналогичные рекомендации по снижению срока самоизоляции.

Павлютс подчеркнул, что при этом не следует забывать о требованиях безопасности, в частности, правильном ношении масок.

Решение о продлении режима чрезвычайной ситуации еще должен одобрить парламент.

Кариньш призывает разрешить бустер для детей в возрасте от 12 до 17 лет

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные структуры не медлить и разрешить бустерную вакцинацию и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.

В четверг на внеочередном заседании правительства, на котором Кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации, премьер указал, что и у подростков, как и у других людей, со временем пропадает эффективность действия вакцины.

"Я думаю, что нам как правительству нужно двигаться в этом направлении", - сказал Кариньш.

Бюджетная программа на непредвиденные случаи будет увеличена на 300 млн евро

Средства государственного бюджета на непредвиденные случаи в этом году будут увеличены на 300 млн евро, постановило в четверг правительство.

Ранее в законе "О государственном бюджете на 2022 год" в программе "Средства на непредвиденные случаи" было предусмотрено 82,57 млн евро.

С учетом того, что при разработке госбюджета на 2022 год не было ясно, сколько в текущем году потребуется дополнительного финансирования на предотвращение последствий пандемии Covid-19, в закон была включена 53-я статья о праве министра финансов увеличивать объем средств в этой программе.


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