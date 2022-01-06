Часть забора на белорусской границе перемещена на полметра

В конце прошлого года при приеме построенного временного забора на границе Латвии и Беларуси были установлены отдельные этапы, которые, возможно, нарушают линию границы.

Уже сообщалось, что установка временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе завершилась в конце ноября. Работы по установке забора начались осенью, в общей сложности было установлено ограждение протяженностью почти 37 километров. При этом был сделан вывод, что имеются места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений. Ответственные органы также работают над тем, чтобы построить постоянный забор на границе.