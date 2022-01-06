Часть забора на белорусской границе перемещена на полметра
Часть временного забора на латвийско-белорусской границе была перемещена на полметра, подтвердило Государственное агентство обеспечения.
Часть временного забора на латвийско-белорусской границе была перемещена на полметра, подтвердило Государственное агентство обеспечения.
В конце прошлого года при приеме построенного временного забора на границе Латвии и Беларуси были установлены отдельные этапы, которые, возможно, нарушают линию границы.
В результате перемеривания из установленных 37 километров, примерно 2,7 км признаны несоответствующими и указано, что их нужно переместить.
В итоге строительная фирма переместила забор на территорию Латвии за свой счет. 5 января работы были закончены.
Уже сообщалось, что установка временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе завершилась в конце ноября. Работы по установке забора начались осенью, в общей сложности было установлено ограждение протяженностью почти 37 километров. При этом был сделан вывод, что имеются места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений. Ответственные органы также работают над тем, чтобы построить постоянный забор на границе.