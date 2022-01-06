"Клеточное" скотоводство: когда нам придется есть мясо, выращенное в лабораториях?

Наши, как потребителей, отношения с мясом бывают сложными. У нас нет возражений против его употребления, но не всегда приятно думать о страданиях животных. Тем временем диетологи рекомендуют употреблять красное мясо не чаще 1-2 раз в неделю, однако у большинства людей оно входит в ежедневное обеденное или вечернее меню. Сколько крупного рогатого скота нужно убить, чтобы положить на тарелку стейк?

Употреблению мяса есть альтернативы - продукты растительного происхождения или его заменители. Итак, готовы ли мы к мясу, выращенному в лаборатории - котлетам для бургеров, созданным учеными, и стейку, приготовленному не из настоящей говядины? И останется ли это "настоящим" продуктом?

В документальном фильме BBC "Мясо: угроза нашей планете?" запечатлено закулисное создание такого лабораторного продукта.

Клеточное скотоводство

Витор Эспирито Санто - специалист по клеточному скотоводству, отвечающий за производство продуктов с использованием биотехнологических решений.

Простой пример "выращенного в лабораторных условиях" мяса: используются клетки курицы, которые дополняются белком и питательными веществами и выращиваются в лаборатории, в отличие от настоящей птицы в сарае или того хуже - в клетке.

Один из наиболее важных аспектов, упоминает Санто, в том, что

лабораторное мясо пока слишком дорого, чтобы его можно было рентабельно продавать.

Джош Хеймен, один из "поваров" лаборатории, делает куриные наггетсы, состоящие из лабораторной курицы, панировочных сухарей и кусочков паприки.

На вопрос о том, как заставить закаленных мясоедов использовать их продукт, Хеймен отвечает прямо - по его словам, к моменту, когда такой продукт появится в супермаркетах, поколения, привыкшего к подобным традициям, просто не будет в живых.

В свою очередь, молодое поколение предпочтет экологичность даже тогда, когда дело дойдет до кухни. К слову, изготовленный во время презентации куриный наггетс не отличался от "настоящего" по внешнему виду, вкусу и запаху.