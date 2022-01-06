Дошкольники и дети старше 12 лет могут заниматься спортом без ковид-сертификата

В настоящее время заниматься спортом в помещениях в рамках программ образования по интересам и специального профессионального направления могут учащиеся, имеющие сертификат о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании, а также учащиеся в возрасте до 12 лет, прошедшие плановый скрининговый тест в общеобразовательном учебном заведении.

При этом запрещено тренироваться в помещениях дошкольникам и учащимся в возрасте с 12 лет, не имеющим сертификата.

Правительство планирует разрешить учащимся старше 12 лет, не имеющим сертификата Covid-19, но прошедшим стандартный скрининговый тест в школе, возобновить занятия спортом в помещениях. Эти школьники должны будут предъявить сертификат тестирования или справку из лаборатории об отрицательном результате скринингового теста, сделанного в течение последних 72 часов.

Учащиеся дошкольных учреждений также смогут заниматься спортом в закрытых помещениях, но на занятиях они не должны пересекаться с учениками основной школы. В противном случае воспитанники дошкольных учреждений должны пройти самотестирование на антиген не ранее, чем за 24 часа до тренировки, и родители должны сообщить о результате теста ответственному лицу, или же тест должен быть проведен непосредственно перед тренировкой в присутствии уполномоченного лица и родителей. В случае положительного результата теста ребенок, его родители или законный представитель должны немедленно покинуть место проведения спортивных занятий.

Чтобы снизить риск передачи вируса Covid-19, на одном занятии могут одновременно присутствовать не более 20 детей, а заполнение раздевалки не должно превышать 25%.

При этом принимать участие в соревнованиях смогут только лица с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании, а также школьники, сдавшие тест на Covid-19 в рамках скрининга, организованного образовательным учреждением. Дети дошкольного возраста смогут принимать участие в соревнованиях, если перед соревнованиями они пройдут самотестирование на антиген в присутствии уполномоченного лица или родителей и получат отрицательный результат.

Затраты на тестирование покрываются за счет учреждения, реализующего программу занятий по интересам или профессионального образования, а не родителями учащихся.