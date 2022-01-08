Актер Максим Дрозд показал, как выглядит его сын после избиения

Благодаря своевременной и квалифицированной помощи, серьезных проблем удалось избежать: "Головные боли меньше, чувствует себя лучше. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава Богу!".

27 декабря сына артиста выписали. Теперь он восстанавливается дома. По словам звезды сериала "Ликвидация" Егору легче с каждым днем.

Напомним, в начале декабря на 24-летнего Егора напали и жестоко избили. С тяжелыми травмами он приехал домой, где его ждала мама, которая и вызвала скорую помощь. Его экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, у Дрозда ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа. Отец обратился с заявлением в полицию.