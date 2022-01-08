Сб, 8.01.2022
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Актер Максим Дрозд показал, как выглядит его сын после избиения

ФОТО: www.instagram.com/maxdrozd

В соцсетях российский актер Максим Дрозд написал, что сын Егор тяжело приходит в себя после нападения. 

Благодаря своевременной и квалифицированной помощи, серьезных проблем удалось избежать: "Головные боли меньше, чувствует себя лучше. Ночью спал хорошо. Тошноты не было. Слава Богу!".

27 декабря сына артиста выписали. Теперь он восстанавливается дома. По словам звезды сериала "Ликвидация" Егору легче с каждым днем.

Напомним, в начале декабря на 24-летнего Егора напали и жестоко избили. С тяжелыми травмами он приехал домой, где его ждала мама, которая и вызвала скорую помощь. Его экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, у Дрозда ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа. Отец обратился с заявлением в полицию.

Егор - единственный сын Максима Дрозда. Помимо него у актера также есть три дочери. Молодой человек решил пойти по стопам отца и стать актером. Сейчас Егор учится в школе-студии МХАТ и периодически снимается в сериалах.


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