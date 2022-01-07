Пт, 7.01.2022
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Более половины жителей Латвии подвергают себя риску алкогольной зависимости

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Africa Studio

55% населения признали, что ежедневно склонны превышать допустимые нормы алкоголя, а 7% указали уже на регулярное и чрезмерное употребление алкоголя, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Эксперты отмечают, что хотя для мужчин алкогольная зависимость и характерна в шесть раз чаще, во время пандемии женщины все чаще обращаются за помощью к специалистам.

По сравнению с прошедшим годом количество жителей, склонных ежедневно превышать допустимые нормы алкоголя, уменьшилось на 3%. В то же время, хотя и совсем незначительно (+1%), но все же увеличилось количество жителей, признающих, что они регулярно употребляют чрезмерное количество алкоголя. Согласно результатам исследования наблюдается рост алкогольной зависимости среди мужчин - в этом году это признали 13% опрошенных мужчин (в прошлом году - 9%), а среди женщин на чрезмерное употребление алкоголя указали только 2% опрошенных женщин. Негативная тенденция - рост злоупотребления алкоголем наметилась и среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, а именно, если в прошлом году на это указали 2% молодых людей, то в этом году это признали уже 4% респондентов в этой возрастной группе.

"С одной стороны, результаты исследования указывают на положительную тенденцию - снижается количество людей, склонных подвергать себя риску алкогольной зависимости, ежедневно превышая допустимые нормы алкоголя. С другой стороны, наблюдается рост числа людей с алкогольной зависимостью, признающих, что регулярно и чрезмерно употребляют алкоголь в повседневной жизни. К сожалению, и среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) мы "выделяемся" самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения, которое, имеющим, к тому же, тенденцию к росту. Одновременно следует учитывать, что, отвечая на такие вопросы опроса, люди не всегда могут отвечать объективно, и возможно уже увидеть проблему в своих привычках потребления алкоголя - зависимость, которую чаще всего вызывают различные социальные или психоэмоциональные факторы", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Зависимости "нравится" что человек измучен, истощен, сбит с толку, не может попросить о помощи или, наоборот, одинок, не реализовал себя, не ощущает ответственности за свою жизнь.

"Мне кажется, самое важное - изменить понятие, когда и зачем употреблять алкоголь. Каждый может выбрать оставаться трезвым - не обязательно становиться зависимым, чтобы отказаться пить. Можно не пить ради себя, потому что я так хочу, тем самым показать свою самооценку, и меньше думать о том, что подумают другие. Пусть другие, в свою очередь, думают о себе, потому что у них - уже то же самое", - говорит нарколог центра здоровья Vivendi Илзе Максима.

У женщин алкогольная зависимость развивается быстрее, а последствия - тяжелее

Как указывает нарколог Илзе Максима, развитие и признание зависимости у обоих полов имеют общие признаки, но быстрота развития и их последствия могут быть разными. Например, обмен веществ у женщин отличается от обмена веществ у мужчин, что приводит к более быстрому возникновению зависимости и к более тяжелым последствиям.

"В моей практике уже стало обычным явлением, когда молодые женщины приходят и жалуются, что почти ежедневно выпивают по одной или две бутылке вина и не в силах контролировать это, и от этого начинают страдают все сферы жизни. Чаще всего за помощью обращаются только, когда уже произошло что-то трагическое, поэтому желательно вовремя сосчитать дозы алкоголя и задать себе вопрос, что в жизни не так, и действительно ли алкоголь - единственное, что помогает. Кроме того, важно помнить, что более удобное "решение" еще не значит, что оно лучшее", - говорит нарколог.

В настоящее время в США стала популярной так называемая культура mommy juice, которую по-русски можно назвать "мамин сок", представляющая собой употребление алкогольных напитков во время присмотра за детьми. Чаще всего для мамы это - бокал или бутылка вина, которое ребенок узнает и называет "маминым соком". Как говорит нарколог, это попытка нормализовать женское пьянство - краткосрочные выгоды от этой привычки связаны с меньшим стыдом, как бы шуткой, хотя в целом это говорит об эмоциональных проблемах женщины или проблемах в отношениях, не имея возможности найти другую помощь. При этом следует учитывать, что рядом растет маленький ребенок, которому необходима адекватная и эмоционально живая мама.

Женщины также чаще попадают в ловушку созависимости

Еще одной серьезной проблемой, которую менее широко обсуждают в обществе, является созависимость. Как говорит И. Максима, созависимость поддерживает зависимость, поскольку человек позволяет поведению другого человека влиять на себя. Особенную тревогу вызывают семьи с детьми - она вызывает у них стыд, чувство вины, страх, что, в свою очередь, нередко приводит к низкой самооценке, потому что родители слишком заняты проблемами с выпивкой, а не воспитанием. Кроме того, совершенно естественно, что дети, желая быть достаточно хорошими, склонны принимать эстафету от родителей; поэтому ошибочно заботиться о себе, а отказ жертвовать собой ради других называют эгоизмом.

"Чаще всего в семьях, где пьет мужчина, жена довольно долго страдает созависимостью, пытаясь самостоятельно справиться со всеми проблемами. С другой стороны, в семьях, где пьет жена, муж - не настолько терпелив и менее склонен вступать в отношения созависимости. Однако наибольшую тревогу вызывают дети, потому что такие семьи являются нефункциональными и создают возможность трагедии для будущих поколений", - добавляет И. Максима.


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