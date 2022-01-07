Более половины жителей Латвии подвергают себя риску алкогольной зависимости

Зависимости "нравится" что человек измучен, истощен, сбит с толку, не может попросить о помощи или, наоборот, одинок, не реализовал себя, не ощущает ответственности за свою жизнь.

"Мне кажется, самое важное - изменить понятие, когда и зачем употреблять алкоголь. Каждый может выбрать оставаться трезвым - не обязательно становиться зависимым, чтобы отказаться пить. Можно не пить ради себя, потому что я так хочу, тем самым показать свою самооценку, и меньше думать о том, что подумают другие. Пусть другие, в свою очередь, думают о себе, потому что у них - уже то же самое", - говорит нарколог центра здоровья Vivendi Илзе Максима.

У женщин алкогольная зависимость развивается быстрее, а последствия - тяжелее

Как указывает нарколог Илзе Максима, развитие и признание зависимости у обоих полов имеют общие признаки, но быстрота развития и их последствия могут быть разными. Например, обмен веществ у женщин отличается от обмена веществ у мужчин, что приводит к более быстрому возникновению зависимости и к более тяжелым последствиям.

"В моей практике уже стало обычным явлением, когда молодые женщины приходят и жалуются, что почти ежедневно выпивают по одной или две бутылке вина и не в силах контролировать это, и от этого начинают страдают все сферы жизни. Чаще всего за помощью обращаются только, когда уже произошло что-то трагическое, поэтому желательно вовремя сосчитать дозы алкоголя и задать себе вопрос, что в жизни не так, и действительно ли алкоголь - единственное, что помогает. Кроме того, важно помнить, что более удобное "решение" еще не значит, что оно лучшее", - говорит нарколог.

В настоящее время в США стала популярной так называемая культура mommy juice, которую по-русски можно назвать "мамин сок", представляющая собой употребление алкогольных напитков во время присмотра за детьми. Чаще всего для мамы это - бокал или бутылка вина, которое ребенок узнает и называет "маминым соком". Как говорит нарколог, это попытка нормализовать женское пьянство - краткосрочные выгоды от этой привычки связаны с меньшим стыдом, как бы шуткой, хотя в целом это говорит об эмоциональных проблемах женщины или проблемах в отношениях, не имея возможности найти другую помощь. При этом следует учитывать, что рядом растет маленький ребенок, которому необходима адекватная и эмоционально живая мама.

Женщины также чаще попадают в ловушку созависимости

Еще одной серьезной проблемой, которую менее широко обсуждают в обществе, является созависимость. Как говорит И. Максима, созависимость поддерживает зависимость, поскольку человек позволяет поведению другого человека влиять на себя. Особенную тревогу вызывают семьи с детьми - она вызывает у них стыд, чувство вины, страх, что, в свою очередь, нередко приводит к низкой самооценке, потому что родители слишком заняты проблемами с выпивкой, а не воспитанием. Кроме того, совершенно естественно, что дети, желая быть достаточно хорошими, склонны принимать эстафету от родителей; поэтому ошибочно заботиться о себе, а отказ жертвовать собой ради других называют эгоизмом.