"Справляет нужду и сушит вещи": в подъезде Кенгарагса поселился бездомный

Юрий, житель дома на улице Рушону, заметил, что незнакомец постелил себе постель на лестничной площадке, а также сушил одежду на батареях.

"Я просил мужчину покинуть наш дом, но он не слушает. Перед Рождеством сделал туалет в подъезде, несколько дней все воняло! Это ужасная ситуация, мы живем с открытыми окнами", - говорит Юрий.

Сосед сообщил мужчине код двери, так что именно на этой лестничной клетке и решил обосноваться незваный гость. Несколько раз вызывали муниципальную полицию, но мужчина все равно вернулся.

Жители говорят, что мужчина появляется ночью, но уходит рано утром, поэтому встретить его не получается.

"Я сказал ему, что он может пойти в социальную службу и попросить там помощи, но он отказывается это делать. Он также был в состоянии алкогольного опьянения", - добавил житель Богдан.

Остальное население также недовольно присутствием бездомного, женщины и дети даже боятся проходить мимо него. Сильва объясняет, что прежний дом мужчины находится поблизости, но родственники его выселили.

Больше всего Юрий недоволен антисанитарией, по его мнению, домоуправление должно обеспечивать регулярную чистоту.

"Мы провели уборку в соответствии со всеми нормами.

"Из-за того, что он жил там, он также справлял там все естественные потребности, размазал все по стенам. Невозможно удалить все свежие фекалии, необходимо дать им высохнуть.

Дворник не может это убрать по физиологическим причинам", - комментирует Вита Салмане, представитель Īpašnieku sabiedrība.

Управляющий домом признает, что код должен поменять сосед, который сообщил его бездомному. Поскольку мужчина этого не сделал, код поменял управляющий домом.

За последние два месяца муниципальная полиция посещала этот адрес девять раз, в шести случаях удалось встретить бездомного.

"Мы предложили отвезти его в приют, но мужчина отказался от этой помощи и ушел добровольно. Только в двух случаях сотрудникам полиции удалось уговорить его поехать в приют.

Кроме того, следует отметить, что правила общественного порядка Риги предусматривают, что спать или находиться в общественных местах запрещено. За такое нарушение сотрудники полиции могут применить как предупреждение, так и штраф до 20 евро", - говорит представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане.

Сотрудники полиции призывают всегда сообщать, если кто-то решил обустроиться на лестничной клетке.