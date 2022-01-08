Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы. Репортаж

Самый большой город Казахстана сейчас напоминает кадры из фильма об апокалипсисе. Армия и полиция блокировали ключевые объекты. Стрельба в Алматы продолжается. Если бы власти применили силу в самом начале, беспорядков не было бы, сказала Би-би-си одна из местных жительниц. Но кроме гнева по поводу насилия есть и сочувствие к протестующим.
Рано утром в пятницу, когда мы приехали, запах сгоревших автомобилей все еще витал в воздухе. Вокруг было мало людей, многие боялись выйти на улицу.
Армия и полиция блокировали ключевые объекты в Алматы, который стал центром антиправительственных протестов.
Когда мы подходили к солдатам на главной площади, они закричали на нас и выстрелили в воздух, предупреждая, чтобы мы не подходили близко.
Мы не видели никаких признаков протестов в пятницу - только небольшая группа людей собралась возле разрушенных зданий, чтобы сфотографировать их на телефон. Но мы слышали стрельбу и взрывы - возможно, светошумовых гранат. Поначалу я подумал, что это туман, но потом понял, что это, скорее всего, дым от гранат.
Несколько жителей, с которыми я разговаривал, шокированы и рассержены. Эти события стали беспрецедентными для Казахстана, и многие удивлены тем, как быстро протесты распространились и переросли в насилие.
Некоторые из тех, с кем я разговаривал, рады прибытию войск из России и других соседних стран, они надеются, что те восстановят порядок. Одна женщина сказала, что правительство должно было быть более жестким с самого начала.
"Если бы они применили силу в самом начале, этих беспорядков не было бы, - сказала она. - Может быть, их беспокоило, что их осудят за применение оружия, но теперь вы видите, к чему привел такой подход".
Но кроме гнева по поводу волны насилия есть и сочувствие к протестующим. Многие демонстранты приехали из сельской местности, где зарплата низкая, а жизнь тяжелая.
"Я понимаю требования протестующих, - сказал один мужчина, 22-летний повар. - Мы видим, что наши зарплаты не растут... Но это сейчас мародерство и хулиганство, сейчас страдают простые люди. Это надо остановить".
Жители Алматы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия, крупные супермаркеты закрыты. Магазины, которые открыты, принимают только наличные, но трудно найти банкомат, где можно снять деньги. Интернета нет, и даже вызвать такси кажется слишком рискованным.
Без интернета и мобильной связи, которые не работают должным образом, трудно узнать, что происходит за пределами города. Ходят всевозможные слухи, которые невозможно проверить.
Казахстан никогда не переживал протесты такого масштаба. Волнения были и раньше, но в основном локальные. Ни одно из них не приводило к нападению на главный аэропорт.
Протесты вызвали планы повышения цен на топливо, но также в стране широко распространено недовольство правительством.
После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост с момента обретения независимости страны до 2019 года, люди надеялись, что новый лидер Касым-Жомарт Токаев принесет перемены.
Эти ожидания не оправдались. В частности, переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера стало для многих доказательством того, что старая элита все еще у власти.
На данный момент все успокаивается, и власти, похоже, держат ситуацию под контролем. Но даже если эти протесты пока закончились, недовольство останется. Возможно, появится еще одна искра, которая зажжет новые.