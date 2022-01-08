Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы. Репортаж

Мы не видели никаких признаков протестов в пятницу - только небольшая группа людей собралась возле разрушенных зданий, чтобы сфотографировать их на телефон. Но мы слышали стрельбу и взрывы - возможно, светошумовых гранат. Поначалу я подумал, что это туман, но потом понял, что это, скорее всего, дым от гранат.

Напротив сожженной резиденции президента в Алматы ФОТО: Reuters

Несколько жителей, с которыми я разговаривал, шокированы и рассержены. Эти события стали беспрецедентными для Казахстана, и многие удивлены тем, как быстро протесты распространились и переросли в насилие.

Некоторые из тех, с кем я разговаривал, рады прибытию войск из России и других соседних стран, они надеются, что те восстановят порядок. Одна женщина сказала, что правительство должно было быть более жестким с самого начала.

"Если бы они применили силу в самом начале, этих беспорядков не было бы, - сказала она. - Может быть, их беспокоило, что их осудят за применение оружия, но теперь вы видите, к чему привел такой подход".

Но кроме гнева по поводу волны насилия есть и сочувствие к протестующим. Многие демонстранты приехали из сельской местности, где зарплата низкая, а жизнь тяжелая.

"Я понимаю требования протестующих, - сказал один мужчина, 22-летний повар. - Мы видим, что наши зарплаты не растут... Но это сейчас мародерство и хулиганство, сейчас страдают простые люди. Это надо остановить".

Жители Алматы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия, крупные супермаркеты закрыты. Магазины, которые открыты, принимают только наличные, но трудно найти банкомат, где можно снять деньги. Интернета нет, и даже вызвать такси кажется слишком рискованным.

Один из разграбленных магазинов в Алматы ФОТО: BBC

Без интернета и мобильной связи, которые не работают должным образом, трудно узнать, что происходит за пределами города. Ходят всевозможные слухи, которые невозможно проверить.

Казахстан никогда не переживал протесты такого масштаба. Волнения были и раньше, но в основном локальные. Ни одно из них не приводило к нападению на главный аэропорт.

Власти, похоже, вернули ситуацию под свой контроль, но город еще не оправился от волны насилия ФОТО: BBC

Протесты вызвали планы повышения цен на топливо, но также в стране широко распространено недовольство правительством.

После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост с момента обретения независимости страны до 2019 года, люди надеялись, что новый лидер Касым-Жомарт Токаев принесет перемены.

Эти ожидания не оправдались. В частности, переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера стало для многих доказательством того, что старая элита все еще у власти.