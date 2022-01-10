Пн, 10.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

В Эстонии спасатели вытащили из мусорного контейнера застрявшего в нем мужчину

Мусорный контейнер. Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

В конце прошлой недели спасателям пришлось поспешить в Маарду, где в мусорном контейнере застрял мужчина, пишет Rus.Postimees.

Сообщение в Центр тревоги поступил в пятницу, в 22:18. Свидетель сообщил, что на улице Хайгла в Маарду в мусорный контейнер упал человек, который не может выбраться оттуда самостоятельно и нуждается в помощи.

Поскольку звонивший сам помочь пострадавшему не мог, на место отправили спасателей. Выяснилось, что человек упал в контейнер, врытый в землю на два с половиной метра. Спасатели достали его оттуда, на здоровье пострадавший не жаловался.


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