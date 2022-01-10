В Эстонии спасатели вытащили из мусорного контейнера застрявшего в нем мужчину

Сообщение в Центр тревоги поступил в пятницу, в 22:18. Свидетель сообщил, что на улице Хайгла в Маарду в мусорный контейнер упал человек, который не может выбраться оттуда самостоятельно и нуждается в помощи.

Поскольку звонивший сам помочь пострадавшему не мог, на место отправили спасателей. Выяснилось, что человек упал в контейнер, врытый в землю на два с половиной метра. Спасатели достали его оттуда, на здоровье пострадавший не жаловался.