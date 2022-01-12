Ср, 12.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
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СМИ: к западу России свозится техника с четырех военных баз

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Как сообщает портал "Медуза", за последние дни исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили в социальных сетях около 30 видео, на которых видна переброска военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России.

В частности, на видео техника "запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад". На платформах замечены грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитная самоходная установка "Шилка".

Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

Как сообщалось, Россия сконцентрировала у границ Украины около 100 тысяч солдат, а Кремль выдвинул НАТО ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток.


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