СМИ: к западу России свозится техника с четырех военных баз

В частности, на видео техника "запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад". На платформах замечены грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитная самоходная установка "Шилка".

Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.