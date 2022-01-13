Родственники Градского готовятся к войне за наследство
СМИ пишут, что в ближайшее время за наследство Александра Градского может начаться настоящая война. Что же артист оставил после своей смерти? Об этом пишет "Комсомольская правда".
СМИ пишут, что в ближайшее время за наследство Александра Градского может начаться настоящая война. Что же артист оставил после своей смерти? Об этом пишет "Комсомольская правда".
СМИ указывают, что у Градского было во владении еще девять земельных участков. Своим младшим сыновьям еще при жизни он купил по квартире в столице. Отмечается, что на банковском счету Александра Борисовича было свыше 3,5 миллионов евро.
Мэтру принадлежали и несколько автомобилей: Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.
Напомним, 26 ноября Александр Градский был госпитализирован с инсультом и находился в реанимации. Музыкант скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября, не приходя в сознание.