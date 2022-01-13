Чт, 13.01.2022
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Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Родственники Градского готовятся к войне за наследство

Александр Градский ФОТО: Кадр из видео

СМИ пишут, что в ближайшее время за наследство Александра Градского может начаться настоящая война. Что же артист оставил после своей смерти? Об этом пишет "Комсомольская правда".

Журналисты перечислили, какой недвижимостью владел Градский: 

  • В центре Москвы в доме на Тверской и в Козицком переулке, Александр Борисович в свое время выкупил целый этаж. Суммарная стоимость недвижимости доходит до четырехсот миллионов рублей (более 4,7 миллиона евро).
  • Квартира в московской высотке элитного жилого комплекса на Мосфильмовской. Стоимость жилья около 80 миллионов рублей (более 900 тысяч евро).
  • Загородный дом площадью 1172,6 квадратных метров (30 соток) в элитном подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево. По данным риелторов его стоимость не менее 125 миллионов рублей (почти 1,5 миллиона евро).

СМИ указывают, что у Градского было во владении еще девять земельных участков. Своим младшим сыновьям еще при жизни он купил по квартире в столице. Отмечается, что на банковском счету Александра Борисовича было свыше 3,5 миллионов евро. 

Мэтру принадлежали и несколько автомобилей: Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

Напомним, 26 ноября Александр Градский был госпитализирован с инсультом и находился в реанимации. Музыкант скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября, не приходя в сознание.


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