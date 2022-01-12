Ср, 12.01.2022
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Противники вакцинации пытались вломиться в здание парламента Болгарии

Протесты в Болгарии ФОТО: AP/Scanpix

В столице Болгарии Софии в среду произошли столкновения между полицией и протестующими, выступающими против введенных из-за пандемии ограничений, когда протестующие пытались вломиться в здание парламента.

Благодаря присутствию больших сил полиции проникнуть в здание им не удалось. Несколько человек были задержаны.

В столкновениях пострадали несколько человек, в том числе и полицейские. Под занавес столкновений протестующих оттеснили от здания, и вокруг парламента был создан полицейский кордон.

В насилие переросли протесты против ношения масок и требования вакцинации. Их организовала националистическая организация, активно выступающая против введенных правительством мероприятий по ограничению кризиса Covid-19.

Галерея: Протесты в Софии

У Партии националистов в парламенте 13 мест из 240 и она завоевала поддержку среди противников ограничений.

Около 1000 протестующих остались на площади у здания Народного собрания, пообещав, что останутся там, пока не будут отменены требования ношения масок и сертификата о вакцинации.


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