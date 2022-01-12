Противники вакцинации пытались вломиться в здание парламента Болгарии

Благодаря присутствию больших сил полиции проникнуть в здание им не удалось. Несколько человек были задержаны.

В столкновениях пострадали несколько человек, в том числе и полицейские. Под занавес столкновений протестующих оттеснили от здания, и вокруг парламента был создан полицейский кордон.

В насилие переросли протесты против ношения масок и требования вакцинации. Их организовала националистическая организация, активно выступающая против введенных правительством мероприятий по ограничению кризиса Covid-19.

Галерея: Протесты в Софии

У Партии националистов в парламенте 13 мест из 240 и она завоевала поддержку среди противников ограничений.