"30 км ногами не пройдешь." Несколько жителей деревни в Курземе не попали на работу из-за болезни водителя автобуса

Автоперевозчики утверждают, что это исключительный случай и что и в январе, и в декабре прошлого года все ранние рейсы из Барты в Лиепаю были выполнены.

Мартиньш Диванс, пользователь социальной сети Facebook, описал ситуацию утром в среду: "Уже который раз приходится ждать и мерзнуть на остановке, потому что автобус решил не приходить. Автобус Барта-Лиепая, который отправляется в 6:23, ходит нерегулярно, и люди не попадают на работу! Следующий автобус только в 8. И не факт, что придет! Каждое утро на остановке этот автобус ждут около 4-6 человек. Почему не сообщается, что автобуса не будет?! Когда звоним на лиепайский автовокзал, просто отрезают - не будет автобуса и все тут! А ехать 30 километров. Ногами так просто не дойдешь".

"Если известно, что автобуса не будет, есть же возможность вовремя предупредить об этом. Либо на сайте, либо хотя бы поставить заметку на остановке или в приходском доме", - признается управляющий Бартской волости Гирт Лаугалис. Вместе с коллегами из Леяскурземской краевой думы Лаугулис готовит письмо в Лиепайский автобусный парк, в котором просят объяснить ситуацию и предоставить информацию о том, как она будет решаться.

Исполнительный директор "Лиепайского автобусного парка" Марис Арбергс отрицает, что невыполнение ранних рейсов в Барту и обратно может носить систематический характер. "Сегодняшний рейс не был выполнен из-за болезни водителя. В январе это единственный случай невыполнения рейса, в декабре прошлого года все они были выполнены. Мы не согласны, что рейс не выполняется систематически", - говорится в ответе Арбергса.

"В настоящее время большое количество перевозчиков испытывает нехватку водителей, так как в отрасли нет большого резерва водителей автобусов, и некоторые водители уходят на пенсию, а новых на их место мало, - передает пресс-секретарь Управления автомобильного транспорта Зане Плоне, попутно принося извинения пассажирам за неудобства. - В настоящее время перевозчики в состоянии полностью обеспечить услуги общественного транспорта, но если в компании заболеют несколько водителей, рейс может быть, к сожалению, не обеспечен.