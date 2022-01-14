Пт, 14.01.2022
Человек, который был привит, но не получил бустерную вакцину, не защищен Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
3

Открытое письмо Андрею Мамыкину, или Могут ли эксперты пить алкоголь?

ФОТО: TVNET kolāža

Экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook выложил пост с крайне любопытным подтекстом. Журналисту RUS TVNET Артему Липину стало интересно, в чем мотивация и цель таких постов, в связи с чем он решил написать открытое письмо и задать вопросы напрямую. А заодно и рассказать о правилах ведения дискуссии.

Часть 1: Письмо

Здравствуйте, Андрей Владимирович.

Меня зовут Артем Липин, я работаю на портале RUS TVNET. Обычно сижу на новостной ленте, иногда пишу вот такие обширные комментарии. А еще есть видеоподкаст "Кина - будет!", где мы с Андреем Тимофеевым обсуждаем, как вы догадались, фильмы.

Андрей Владимирович, вы пару дней назад на своей странице в Facebook выложили фотографию эпидемиолога Никиты Троянского, где тот держит две бутылки шампанского, а ему в рот вливают пиво. И в своей знаменитой саркастичной манере отметили, что вот именно таким экспертам и доверяет правительство в лице премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Несмотря на то, что вы, разумеется, имеете полное право на своей странице выкладывать все, что вам вздумается (если это не нарушает законов Латвии или правил площадки, конечно), у меня появилось несколько вопросов к этой публикации и к вам, Андрей Владимирович. И, так как лично мы не знакомы, я решил прибегнуть к формату открытого письма, если вы не против. Искренне надеюсь получить от вас ответ в любой форме.

Фотография эта появилась на странице Никиты Троянского 13 июля 2019 года среди нескольких прочих в честь его выпуска из Кембриджа. Найти ее не так сложно, а подпись гласит - "Восстанавливаюсь после тяжелого экзамена". Рядом фотография, судя по всему, сделанная в тот же день, где Никита уточняет, что это был последний экзамен.

Я не знаю, Андрей Владимирович, как отмечали сдачу сессий (тем более последней, самой важной, сессии) вы. Лично я ходил в бары с однокурсниками, в чем не стесняюсь признаваться, но, возможно, вы - нет. В любом случае, думаю, можно быть великодушным.

Стоило ли Никите делать такую фотографию, стоило ли ее выставлять и стоило ли ее оставлять на своей странице после того, как он стал работать на государство и представлять его интересы? Вопрос открытый. Но, думаю, у нас у всех есть фотографии, где мы выглядим нелестно. У меня так вообще каждая вторая фотография именно такая.

ФОТО: TVNET

Мой коллега Александр Овсянников, кстати, кинул эту фотографию вам в комментарий, но картинка почему-то была удалена. Хорошо, что вы успели отправить ответ Саше. Надеюсь, что не нарушу здесь тайну переписки, тем более что это должен был быть публичный ответ.

ФОТО: TVNET

Тут у меня к вам возникают новые вопросы. Андрей Владимирович, во-первых, фото с шампанским было сделано задолго до того, как Никита Троянский стал "главным советником премьера". Оно было сделано даже до того, как анонимный китаец съел летучую мышь (или до того, как в Уханьской лаборатории разбилась склянка). Так что ни ваши, ни мои, ни чьи-либо чужие налоги он не получал.

Во-вторых, о десятках тысяч - это же явное преувеличение. Коллеги с rus.lsm в феврале утверждали, что Троянский ушел из SPKC из-за низких зарплат. И в Бюро вакцинации его зарплата - 2100 евро.

Ну и, в-третьих, даже, если предположить, что Никита продолжает по выходным и вечерам пить алкоголь с друзьями - он же делает это в свободное, личное время. Вы же работали депутатом Европарламента. И получали 8611 евро до уплаты налогов. Не считая 300 евро за каждое заседание и прочие подобные мелочи.

На эти деньги вы, например, в 2015 году съездили в Казахстан посмотреть на то, как там проходят выборы президента. И, судя по всему, остались довольны, победа Назарбаева с результатом в 97% у вас сомнений не вызвала.

Или в 2016 году, уже и на мои налоги (весной 2015-го я еще учился в университете), вы съездили в Сирию, пожали руку Башару Асаду. 

Да и фотографии вы в то время делали не всегда серьезные, и это замечательно - очень уважаю, когда человек даже на серьезном посту сохраняет легкое отношение к жизни и чувство юмора.

И вы могли бы подумать, что я тут что-то саркастически вякну, но нет. Вы имели и имеете полное право ездить туда, куда вам вздумается. Даже если зарплату вам платят из моих налогов. Но вы же эти деньги не украли, вы их заработали. Мне просто непонятно, почему поступки Никиты Троянского вы оцениваете по другой шкале.

Ведь фотографии два с половиной года. Люди могут поменяться за этот срок (и даже за срок поменьше).

Вы, наверное, не помните, Андрей Владимирович. Но мы с вами встречались один раз. Это была осень 2013 года. На фотографии видно только мое молодое лицо - прячусь за девушками. Это были курсы по журналистике, на которые вы пришли ответить на вопросы юных дарований.

Очень хорошо помню, что кто-то вас тогда спросил, не собираетесь ли вы идти в политику. К сожалению, не помню дословного ответа. Но общий посыл был, мол, никогда не говори никогда, но пока такого интереса нет.

И я очень хорошо помню свое удивление, когда всего через несколько месяцев вы объявили о том, что идете на выборы в Европарламент. Ладно, я, может, что-то неправильно помню. Но в сентябре, Андрей Владимирович, вы точно упорно намекали, что в никакой Брюссель не собираетесь. Впрочем, напрямую относительно своего евродепутатства вы ничего не сказали, лишь: "Дело в суде перспективное: оскорбление есть, и оно сопряжено с распространением подложных сведений. Ибо настоящие факты - сухие и упрямые - говорят о другом".

Но, конечно, я понимаю. Может, вы и не собирались идти в Европарламент, но вся эта история поменяла ваше мнение. Или у вас была договоренность не объявлять об этом до февраля. Я внутреннюю политическую кухню знаю не очень хорошо, так что мое удивление восьмилетней давности уже давно прошло.

Я лишь про то, что жизненные обстоятельства могут легко измениться, Андрей Владимирович. Вот в 2019 году Никита Троянский пьет алкоголь на улице, радуясь тому, что скоро выпустится из Кембриджского университета (ну, вы слышали про него, стабильно входит в топ-10 вузов мира). И вот в 2021-м тот же самый Никита Троянский помогает правительству Латвии сдержать пандемию. В этом нет противоречия.

Так же, как нет противоречия и в том, что в феврале 2014 года вы называете Ушакова человеком без "тени высокомерия" и "второго дна", а в декабре 2017-го открыто критикуете его решения и опасаетесь возможного преследования.

Как нет противоречия в том, что в июне 2018 года вы защищаете Татьяну Жданок от происков ее политических соперников и выражаете поддержку "хрупкой женщине", а в октябре 2021-го в интервью порталу "Чайка" называете ее же "жадной до денег старухой".

Я не согласен с доктором Хаусом - люди меняются. Без изменений невозможно развитие, невозможен прогресс. Иногда на такие изменения нужны годы, иногда хватает минут. В том же интервью "Чайке" вы в самом начале называете себя журналистом, а уже в середине просите не "обзывать себя гадким словом "журналист".

Так что и Никита Троянский вполне мог измениться. Но даже если и нет - разве личная жизнь человека должна влиять на его профессиональную деятельность? Ведь он не нарушил никаких законов, как и вы не нарушили, Андрей Владимирович, когда взяли к себе стажироваться дочь Иветы Григуле (и она не нарушила, взяв себе в стажеры вашу жену).

Совсем недавно вас уволили из Государственной инспекции труда за то, что вы делаете в свое личное время - берете интервью на своем YouTube-канале. Вы сами можете назвать такое решение справедливым?

Андрей Владимирович, вы - известный борец за русские школы в Латвии. А Троянский как раз из такой - Ринужская средняя школа. После получения основных знаний в школе для нацменьшинств он перешел в лучшую школу Латвии - Рижскую первую гимназию, а потом окончил Кембридж и стал видным общественным деятелем в Латвии. Если это не та история успеха, которую вы можете использовать для продвижения своих идей об образовании, то я даже не знаю...

Вот что бы я точно хотел увидеть - так это Никиту Троянского на вашем YouTube-канале. Вы же сможете спросить его и про фотографию, и про образование (вы его почему-то в интервью "Чайке" назвали неучем, уверен, просто ошиблись), и про ограничения, и про вакцину, и про русские школы - будет бомба, гарантирую это.

Согласен, Андрей Владимирович. Не мне вам давать советы. Да и письмо подзатянулось. Вероятно, мои идеи глупые, но вы, я уверен, сможете из них сделать что-то хорошее. Готов быть доктором Ватсоном для вашего Шерлока Холмса.

С уважением,
Артем Липин, журналист и неуч.

P. S. Совсем забыл сказать вам спасибо. Совсем недавно вы заметили мою ошибку. Помните, когда я слегка завысил число смертей от Covid-19?

Вы сами работали в СМИ и знаете, что иногда даже очевидные ошибки могут остаться незамеченными, так что спасибо вам за бдительность. Вы, конечно, могли бы написать кому-то из RUS TVNET в личку, но, во-первых, не знаю, есть ли у вас контакты моих коллег, а, во-вторых, они могли бы вечером и не посмотреть. А так сарафанное радио сработало и я смог исправить эту ошибку. Правда, без всякой иронии, благодарю вас.

И возвращаю услугу. У вас в профиле слово "руководитель" написано с ошибкой. Мелочь, конечно, опечатка, но лучше, наверное, исправить.

ФОТО: TVNET

Часть 2: О дискуссиях

Так, это уже не письмо (хотя, Андрей Владимирович, если вы еще читаете, то мне очень лестно). Просто как-то уже привычно мне в своих статьях добавлять что-то от научных дисциплин.

У меня много претензий к школьной системе. Но одна из главных - мало где учат правильно вести дискуссию. А в мире, где любой случайный комментарий может стать поводом для словесной войны - было бы неплохо, если бы все играли по одним правилам.

В этой статье я, впрочем, остановлюсь только на одном. Личность аргументирующего не может быть аргументом или контр-аргументом.

Никита Троянский может пить алкоголь. Или не пить алкоголь. Или даже убивать людей (вернее, не может, конечно, но это к Госполиции, а не к дискутирующим). Это никак не влияет на его аргументы.

Если ваш противник говорит: "Вот мои аргументы, вот факты, подтверждающие мои аргументы, а вот выводы из этих аргументов", а вы вместо поиска ошибок в его логических цепочках говорите: "А зато ты за гаражами куришь!" - то, видимо, в самих аргументах вы ошибку не видите.

Это, кстати, работает и в другую сторону. Люк Монтанье - великий вирусолог. Обладатель Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ. Но когда он утверждает, что у воды есть память, или поддерживает гомеопатию, его статус и предыдущие заслуги не должны закрывать основного - это антинаучные теории.

В науке нет предыдущих заслуг. Есть, конечно, человеческий фактор, но в идеальном мире (а к чему еще стремиться) - твое мнение либо поддерживают данные и эксперименты, либо нет.

Так что в следующий раз, когда будете спорить с кем-то, помните: как только вы переходите на личности - вы уже проиграли.


Последние новости

НАВЕРХ
Back