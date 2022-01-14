Открытое письмо Андрею Мамыкину, или Могут ли эксперты пить алкоголь?

Так что и Никита Троянский вполне мог измениться. Но даже если и нет - разве личная жизнь человека должна влиять на его профессиональную деятельность? Ведь он не нарушил никаких законов, как и вы не нарушили, Андрей Владимирович, когда взяли к себе стажироваться дочь Иветы Григуле (и она не нарушила, взяв себе в стажеры вашу жену).

Совсем недавно вас уволили из Государственной инспекции труда за то, что вы делаете в свое личное время - берете интервью на своем YouTube-канале. Вы сами можете назвать такое решение справедливым?

Андрей Владимирович, вы - известный борец за русские школы в Латвии. А Троянский как раз из такой - Ринужская средняя школа. После получения основных знаний в школе для нацменьшинств он перешел в лучшую школу Латвии - Рижскую первую гимназию, а потом окончил Кембридж и стал видным общественным деятелем в Латвии. Если это не та история успеха, которую вы можете использовать для продвижения своих идей об образовании, то я даже не знаю...

Вот что бы я точно хотел увидеть - так это Никиту Троянского на вашем YouTube-канале. Вы же сможете спросить его и про фотографию, и про образование (вы его почему-то в интервью "Чайке" назвали неучем, уверен, просто ошиблись), и про ограничения, и про вакцину, и про русские школы - будет бомба, гарантирую это.

Согласен, Андрей Владимирович. Не мне вам давать советы. Да и письмо подзатянулось. Вероятно, мои идеи глупые, но вы, я уверен, сможете из них сделать что-то хорошее. Готов быть доктором Ватсоном для вашего Шерлока Холмса.

С уважением,

Артем Липин, журналист и неуч.

P. S. Совсем забыл сказать вам спасибо. Совсем недавно вы заметили мою ошибку. Помните, когда я слегка завысил число смертей от Covid-19?

Вы сами работали в СМИ и знаете, что иногда даже очевидные ошибки могут остаться незамеченными, так что спасибо вам за бдительность. Вы, конечно, могли бы написать кому-то из RUS TVNET в личку, но, во-первых, не знаю, есть ли у вас контакты моих коллег, а, во-вторых, они могли бы вечером и не посмотреть. А так сарафанное радио сработало и я смог исправить эту ошибку. Правда, без всякой иронии, благодарю вас.

И возвращаю услугу. У вас в профиле слово "руководитель" написано с ошибкой. Мелочь, конечно, опечатка, но лучше, наверное, исправить.

ФОТО: TVNET

Часть 2: О дискуссиях

Так, это уже не письмо (хотя, Андрей Владимирович, если вы еще читаете, то мне очень лестно). Просто как-то уже привычно мне в своих статьях добавлять что-то от научных дисциплин.

У меня много претензий к школьной системе. Но одна из главных - мало где учат правильно вести дискуссию. А в мире, где любой случайный комментарий может стать поводом для словесной войны - было бы неплохо, если бы все играли по одним правилам.

В этой статье я, впрочем, остановлюсь только на одном. Личность аргументирующего не может быть аргументом или контр-аргументом.

Никита Троянский может пить алкоголь. Или не пить алкоголь. Или даже убивать людей (вернее, не может, конечно, но это к Госполиции, а не к дискутирующим). Это никак не влияет на его аргументы.

Если ваш противник говорит: "Вот мои аргументы, вот факты, подтверждающие мои аргументы, а вот выводы из этих аргументов", а вы вместо поиска ошибок в его логических цепочках говорите: "А зато ты за гаражами куришь!" - то, видимо, в самих аргументах вы ошибку не видите.

Это, кстати, работает и в другую сторону. Люк Монтанье - великий вирусолог. Обладатель Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ. Но когда он утверждает, что у воды есть память, или поддерживает гомеопатию, его статус и предыдущие заслуги не должны закрывать основного - это антинаучные теории.

В науке нет предыдущих заслуг. Есть, конечно, человеческий фактор, но в идеальном мире (а к чему еще стремиться) - твое мнение либо поддерживают данные и эксперименты, либо нет.