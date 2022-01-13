Чт, 13.01.2022
Когда я взял счет за электроэнергию, подумал, что было бы здорово получить такие деньги за мой Ford Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество
Эстонец, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество

Передача: Женщине пришлось заплатить за "прослушивание музыки" во время звонка

ФОТО: Patricia Zavala/Unsplash

Если вы звоните на платный номер, то платить нужно с момента соединения, а не с момента начала разговора, сообщает передача 4. studija на LTV.

Винета обратилась в передачу с тем, что недовольна счетом телефонного оператора. Ей пришлось платить деньги за ожидание и "прослушивание музыки". Женщина, номер которой принадлежит оператору Tele2, выяснила это, позвонив по платному номеру Tet.

Как пояснили передаче в Tele2, большой октябрьский счет - 87 евро - сложился из нескольких факторов. Стандартный тариф, выбранный Винетой, составляет 38,8 евро, к нему добавлена ​​задолженность за предыдущий месяц, плюс - уже упомянутые звонки по повышенному тарифу - 6,48 евро и плата за задержку платежа в размере 2,73 евро.

"В этом случае клиенту был выставлен более высокий ежемесячный счет, потому что клиент позвонил по номеру с повышенным тарифом. Клиент также связался с нами по поводу этой ситуации, и мы объяснили клиенту в письменной форме, почему ее ежемесячный платеж увеличился примерно на шесть евро.

Мы опубликовали эту информацию о платных номерах на нашем сайте, и компания, в которую звонила клиент, насколько нам известно, также указала на своем сайте, что операторы мобильной связи могут взимать плату за эту услугу при звонке на этот информационный номер", - сказал Оскар Фирманис, представитель Tele2.

У каждого оператора мобильной связи есть свои собственные тарифы на платные звонки, но должны ли люди платить за платные звонки даже в случае сбоя соединения?

Однако существенным отличием является то, что плата за звонок начинается при установлении соединения, даже если отвечает только автоответчик.

"С точки зрения регулятора, а также с точки зрения комерсанта, соединение произошло, потому что трубку сняли на другом конце, конечно, это может быть условно, так как это может быть система, которая ответила и на фоне играет музыка.

И с момента воспроизведения музыки можно считать, что соединение установлено. Конечно, сумма, которая накапливается благодаря этим соединениям, весьма внушительна", - сказал представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Андрей Домбровскис.


Последние новости

НАВЕРХ
Back