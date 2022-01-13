Передача: Женщине пришлось заплатить за "прослушивание музыки" во время звонка

Винета обратилась в передачу с тем, что недовольна счетом телефонного оператора. Ей пришлось платить деньги за ожидание и "прослушивание музыки". Женщина, номер которой принадлежит оператору Tele2, выяснила это, позвонив по платному номеру Tet.

Как пояснили передаче в Tele2, большой октябрьский счет - 87 евро - сложился из нескольких факторов. Стандартный тариф, выбранный Винетой, составляет 38,8 евро, к нему добавлена ​​задолженность за предыдущий месяц, плюс - уже упомянутые звонки по повышенному тарифу - 6,48 евро и плата за задержку платежа в размере 2,73 евро.

"В этом случае клиенту был выставлен более высокий ежемесячный счет, потому что клиент позвонил по номеру с повышенным тарифом. Клиент также связался с нами по поводу этой ситуации, и мы объяснили клиенту в письменной форме, почему ее ежемесячный платеж увеличился примерно на шесть евро.

Мы опубликовали эту информацию о платных номерах на нашем сайте, и компания, в которую звонила клиент, насколько нам известно, также указала на своем сайте, что операторы мобильной связи могут взимать плату за эту услугу при звонке на этот информационный номер", - сказал Оскар Фирманис, представитель Tele2.

У каждого оператора мобильной связи есть свои собственные тарифы на платные звонки, но должны ли люди платить за платные звонки даже в случае сбоя соединения?

Однако существенным отличием является то, что плата за звонок начинается при установлении соединения, даже если отвечает только автоответчик.

"С точки зрения регулятора, а также с точки зрения комерсанта, соединение произошло, потому что трубку сняли на другом конце, конечно, это может быть условно, так как это может быть система, которая ответила и на фоне играет музыка.