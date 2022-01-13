Передача: Женщине пришлось заплатить за "прослушивание музыки" во время звонка
Если вы звоните на платный номер, то платить нужно с момента соединения, а не с момента начала разговора, сообщает передача 4. studija на LTV.
Если вы звоните на платный номер, то платить нужно с момента соединения, а не с момента начала разговора, сообщает передача 4. studija на LTV.
Винета обратилась в передачу с тем, что недовольна счетом телефонного оператора. Ей пришлось платить деньги за ожидание и "прослушивание музыки". Женщина, номер которой принадлежит оператору Tele2, выяснила это, позвонив по платному номеру Tet.
Как пояснили передаче в Tele2, большой октябрьский счет - 87 евро - сложился из нескольких факторов. Стандартный тариф, выбранный Винетой, составляет 38,8 евро, к нему добавлена задолженность за предыдущий месяц, плюс - уже упомянутые звонки по повышенному тарифу - 6,48 евро и плата за задержку платежа в размере 2,73 евро.
Мы опубликовали эту информацию о платных номерах на нашем сайте, и компания, в которую звонила клиент, насколько нам известно, также указала на своем сайте, что операторы мобильной связи могут взимать плату за эту услугу при звонке на этот информационный номер", - сказал Оскар Фирманис, представитель Tele2.
У каждого оператора мобильной связи есть свои собственные тарифы на платные звонки, но должны ли люди платить за платные звонки даже в случае сбоя соединения?
Однако существенным отличием является то, что плата за звонок начинается при установлении соединения, даже если отвечает только автоответчик.
И с момента воспроизведения музыки можно считать, что соединение установлено. Конечно, сумма, которая накапливается благодаря этим соединениям, весьма внушительна", - сказал представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Андрей Домбровскис.