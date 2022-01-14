Больные раком крови судятся с Латвией - Минздрав не компенсирует нужные лекарства

У 28-летней жительница Салдуса Лиги Пумпурини диагностирована истинная полицитемия. Предусмотренные для ее лечения лекарства больше не производят, а схожий медикамент в список компенсируемых лекарств не включен. В списке есть и другое лекарство - Hydrea - но оно не подходит для молодых пациентов.

Лига, и еще шесть пациентов, подали на страну в суд, требуя оплатить необходимое лекарство, как сделано в Литве и Эстонии. В декабре Административный окружной суд решил, что Минздрав поступает противозаконно, не компенсируя лекарства. Однако, министерство подало кассационную жалобу.

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Истинная полицитемия - это редкое заболевание костного мозга, из-за которого в крови появляется избыточное количество эритроцитов, но также увеличивается (в меньшей степени) количество тромбоцитов и нейтрофильных лейкоцитов. В результате повышается вязкость крови, возрастает масса циркулирующей крови. Это ведет к замедлению кровотока в сосудах и образованию тромбов, что приводит к нарушению кровоснабжения и гипоксии.