Пт, 14.01.2022
Европа движется к обязательной вакцинации. Есть страны, которые ввели обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Дискуссии продолжаются. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Больные раком крови судятся с Латвией - Минздрав не компенсирует нужные лекарства

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Программа Латвийского телевидения 4. studija уже неоднократно сообщала, что семь человек, страдающих от разновидностью рака - истинно полицитемией - подали на государство в суд, так как Министерство здравоохранения отказывается компенсировать лекарства, которые для лечения этой болезни используются по всей Европе. В конце года суд постановил, что отказ Минздрава является противоправным, но министерство обжаловало решение.

У 28-летней жительница Салдуса Лиги Пумпурини диагностирована истинная полицитемия. Предусмотренные для ее лечения лекарства больше не производят, а схожий медикамент в список компенсируемых лекарств не включен. В списке есть и другое лекарство - Hydrea - но оно не подходит для молодых пациентов.

Лига, и еще шесть пациентов, подали на страну в суд, требуя оплатить необходимое лекарство, как сделано в Литве и Эстонии. В декабре Административный окружной суд решил, что Минздрав поступает противозаконно, не компенсируя лекарства. Однако, министерство подало кассационную жалобу.

Подробнее смотрите в сюжете.

Истинная полицитемия - это редкое заболевание костного мозга, из-за которого в крови появляется избыточное количество эритроцитов, но также увеличивается (в меньшей степени) количество тромбоцитов и нейтрофильных лейкоцитов. В результате повышается вязкость крови, возрастает масса циркулирующей крови. Это ведет к замедлению кровотока в сосудах и образованию тромбов, что приводит к нарушению кровоснабжения и гипоксии.

В Латвии эта болезнь обнаружена у около 600 человек.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back