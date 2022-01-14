Пт, 14.01.2022
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Видео ⟩ Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка

Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.

В 14:05 спасатели получили вызов в Ригу, где в павильоне рынка отделился фрагмент кровельного покрытия. Государственная пожарно-спасательная служба работает на месте происшествия. Демонтируются сорванные ветром части кровельного покрытия.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга и развития АО Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, частично сорван первый слой крыши овощного павильона.

В настоящее время павильон закрыт. Из здания эвакуировали несколько сотен человек. Пострадавших нет.

По ее словам, как только стихнет сильный ветер, представители Rīgas centrāltirgus вместе с сотрудниками VUGD попытаются оценить размер ущерба. После этого станет известно, как долго павильон будет закрыт.

Уже сообщалось, что сегодня зафиксирован самый сильный ветер с марта 2020 года: 14 января между 7 и 8 утра в Лиепайском порту зафиксированы порывы скоростью до 31,4 м/с.

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