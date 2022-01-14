Видео ⟩ Сильный ветер сорвал часть крыши павильона Рижского центрального рынка
Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.
Сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.
В 14:05 спасатели получили вызов в Ригу, где в павильоне рынка отделился фрагмент кровельного покрытия. Государственная пожарно-спасательная служба работает на месте происшествия. Демонтируются сорванные ветром части кровельного покрытия.
Как сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга и развития АО Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, частично сорван первый слой крыши овощного павильона.
По ее словам, как только стихнет сильный ветер, представители Rīgas centrāltirgus вместе с сотрудниками VUGD попытаются оценить размер ущерба. После этого станет известно, как долго павильон будет закрыт.
Уже сообщалось, что сегодня зафиксирован самый сильный ветер с марта 2020 года: 14 января между 7 и 8 утра в Лиепайском порту зафиксированы порывы скоростью до 31,4 м/с.
Ветер ломает деревья и даже перевернул стенды.
Vējš šodien atklājis Gļeba Panteļejeva veidoto Gunāra Astras pieminekli. pic.twitter.com/7xItMHFig3— Gints Knoks (@Knoks) January 14, 2022
Ветер сегодня открыл памятник Гунару Астре.
Vējš norāvis @universitatelv Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes ēkas jumta elementu. pic.twitter.com/70zyczhsg6— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 14, 2022
Ветер сорвал часть крыши факультета экономики Латвийского университета.
🇱🇻 Vējš daļēji norāvis jumtu #Ventspils #Latvija izglītības pārvaldes ēkai.— BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2022
📸 Līga Gabrāne pic.twitter.com/8mmPD6p0lr
Ветер частично сорвал крышу управления образования Вентспилса.