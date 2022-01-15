Леонид Куравлев жил в доме престарелых. Какими были его будни?

Процедура прошла успешно, но актер продолжает находиться в тяжелом состоянии. Тем временем местонахождение Куравлева перед госпитализацией вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее портал StarHit.ru писал, что дети артиста, Василий и Екатерина, долго выбирали учреждение с профессиональными реабилитологами, где их отцу смогли бы помочь справиться с депрессией и тоской. Леонид Куравлев провел последние полгода в частном пансионате для пожилых людей "Идиллия". Известно, что он находился в одноместной палате.

"Сначала он сам не хотел ни с кем общаться, лежал без движения. Специалисты делали ему массажи и упражнения в комнате, психологи приходили разговаривали, так как пожилые люди адаптируются с трудом, сотрудники приносили еду прямо к кровати - все это стандартная отработанная технология. Потом стали вывозить на каталке на прогулки", - рассказали СМИ в пансионате.

Позднее Леонид Вячеславович и сам начал выходить и заниматься лечебной физкультурой.

Сообщается, что друзей в пансионате актер себе не завел и со всеми постояльцами общался примерно одинаково. Он любил своих нянечек. Куравлев все время делал девушкам комплименты, шутил с ними. Представительница пансионата отмечает, что у Леонида Вячеславовича прекрасное чувство юмора.

Актер всегда радовался, когда приезжали родные. Они это делали часто. Сын с невесткой даже поставили Куравлеву собственную нарядную елку на Новый год в палате. Сотрудница подчеркивает, что артист не был брошен. Дочка приходила к нему чуть реже, но тоже регулярно. Дети хотели, чтобы ему стало хоть немного получше.