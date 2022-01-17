Вдову Градского ограбили: преступники забрали свыше миллиона евро

Ограбление произошло в Подмосковье 16 января. "Предварительная сумма ущерба - 100 миллионов рублей (1,1 миллион евро).

"Эхо Москвы" сообщает, что неизвестные инсценировали ДТП на 255-м километре ЦКАД. После аварии незнакомцы подсели к женщине в машину и якобы достали оружие. Вместе с ними Марина Коташенко вернулась домой, в коттедж в Наро-Фоминском районе. Там они приказали прислуге покинуть особняк, и женщина отдала нападавшим деньги, а после отвезла, куда они указали.

Нападавших Коташенко отвезла до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. В полицию, по информации СМИ, потерпевшая обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.

Возбуждено уголовного дела по статье 162 УК РФ (разбой) и уточняет некоторые детали происшествия со слов 41-летней Коташенко, обратившейся в отдел полиции, информирует "МВД Медиа" информирует

"Со слов потерпевшей, следуя со стороны д. Глагольево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", - передает Фонтанка.ру.