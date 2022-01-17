Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак

А он мне такой и говорит:

- А мне уже столько лет, что я стал планетой.

- Какой планетой?

- Называется эта планета "Платон вырос".

- Ты хочешь быть взрослым побыстрее?

- Да.

- А я вот наоборот - хочу малышом.

Пост Максима Виторгана растрогал фолловеров: "Я такой милоты не читала со времен "Маленького принца", "Очень душевно", "Вам бы книги писать, начальник!", "Максим, какой же Платон счастливый рядом с вами!", "Диалог офигительный!" - писали подписчики.