Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак
Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательное совместное фото с сыном Платоном. В описании он процитировал диалог с наследником.
Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательное совместное фото с сыном Платоном. В описании он процитировал диалог с наследником.
А он мне такой и говорит:
- А мне уже столько лет, что я стал планетой.
- Какой планетой?
- Называется эта планета "Платон вырос".
- Ты хочешь быть взрослым побыстрее?
- Да.
- А я вот наоборот - хочу малышом.
Пост Максима Виторгана растрогал фолловеров: "Я такой милоты не читала со времен "Маленького принца", "Очень душевно", "Вам бы книги писать, начальник!", "Максим, какой же Платон счастливый рядом с вами!", "Диалог офигительный!" - писали подписчики.
Напомним, в конце 2021 года сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось пять лет. Рождение ребенка для журналистки стало настоящим испытанием, ведь долгое время, по ее словам, она не хотела иметь детей.