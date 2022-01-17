Пн, 17.01.2022
YouTube является одним из крупнейших распространителей онлайн-дезинформации из открытого письма интернет-фактчекеров главе YouTube
из открытого письма интернет-фактчекеров главе YouTube

Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак

Максим Виторган ФОТО: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательное совместное фото с сыном Платоном. В описании он процитировал диалог с наследником. 

А он мне такой и говорит:

- А мне уже столько лет, что я стал планетой.

- Какой планетой?

- Называется эта планета "Платон вырос".

- Ты хочешь быть взрослым побыстрее?

- Да.

- А я вот наоборот - хочу малышом.

Пост Максима Виторгана растрогал фолловеров: "Я такой милоты не читала со времен "Маленького принца", "Очень душевно", "Вам бы книги писать, начальник!", "Максим, какой же Платон счастливый рядом с вами!", "Диалог офигительный!" - писали подписчики.

Напомним, в конце 2021 года сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось пять лет. Рождение ребенка для журналистки стало настоящим испытанием, ведь долгое время, по ее словам, она не хотела иметь детей. 


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back