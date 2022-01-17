Что известно о состоянии Леонида Куравлева?

Сын артиста рассказал СМИ, что состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации.

Тем временем портал "Комсомольская правда" со ссылкой на анонимного источника пишет, что артисту сделали повторную томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Отмечается, что за неделю эти показатели выросли с 5-10 процентов до 25-35 процентов. Врачи зафиксировали ухудшение состояния Куравлева и продолжают оказывать ему необходимую помощь и лечение.

Леонид Куравлев в роли Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" ФОТО: скриншот с youtube.com

Организм Куравлева продолжает самостоятельно бороться с болезнью.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина в среду сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких". Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Напомним, народного артиста РСФСР госпитализировали 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов врачи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%.

Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.