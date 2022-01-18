На Бауском шоссе перевернулся автобус: пострадали четыре человека

В 15:30 в VUGD поступил вызов в Бауский край, где на трассе Бауска - Рига автобус попал в ДТП. Автобус соскользнул с дороги и перевернулся на бок.

Десять человек эвакуировались через люк автобуса до прибытия VUGD, четверо из них были ранены и переданы медикам.

Утечек топлива из транспортного средства обнаружено не было, клеммы аккумуляторной батареи были отсоединены.

В 16:23 VUGD завершила работы на месте происшествия.

Согласно информации, предоставленной Государственной полицией, за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 32 человека, в том числе двое пешеходов и один велосипедист.

Как уже сообщалось, в понедельник вечером на дорогах во многих районах Латвии было скользко, а движение замедлилось.