На Бауском шоссе перевернулся автобус: пострадали четыре человека
В понедельник днем, 17 января, на Бауском шоссе перевернулся автобус, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В понедельник днем, 17 января, на Бауском шоссе перевернулся автобус, в результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 15:30 в VUGD поступил вызов в Бауский край, где на трассе Бауска - Рига автобус попал в ДТП. Автобус соскользнул с дороги и перевернулся на бок.
Утечек топлива из транспортного средства обнаружено не было, клеммы аккумуляторной батареи были отсоединены.
В 16:23 VUGD завершила работы на месте происшествия.
Согласно информации, предоставленной Государственной полицией, за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 32 человека, в том числе двое пешеходов и один велосипедист.
Как уже сообщалось, в понедельник вечером на дорогах во многих районах Латвии было скользко, а движение замедлилось.
Во вторник утром движение также было затруднено практически на всех основных дорогах страны.