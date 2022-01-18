Вт, 18.01.2022
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В Валмиере по подозрению в убийстве задержаны двое пьяных молодых людей

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

16 января в 3:20 была получена информация, что в Валмиере происходит драка. Прибыв на место происшествия, полиция нашла одного человека с ранениями в области головы. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже от полученных травм скончался. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, к ним применена мера пресечения - арест.

Согласно предварительной информации, два человека камнем выбили стекло в окне дома. После произошедшего хозяин дома вышел из здания, произошел конфликт, в ходе которого оба подозреваемых нанесли мужчине 1960 года рождения тяжкие телесные повреждения, из-за которых он позднее скончался в больнице. Полиция по подозрению в совершении этого преступления задержала мужчин 2000 и 2003 годов рождения. У подозреваемых было констатировано алкогольное опьянение.

Ранее оба лица попадали в поле зрения полиции в связи с административными нарушениями. В понедельник, 17 января, суд применил к подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Начат уголовный процесс. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него. Полиция продолжает расследование.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.


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