В Валмиере по подозрению в убийстве задержаны двое пьяных молодых людей

Согласно предварительной информации, два человека камнем выбили стекло в окне дома. После произошедшего хозяин дома вышел из здания, произошел конфликт, в ходе которого оба подозреваемых нанесли мужчине 1960 года рождения тяжкие телесные повреждения, из-за которых он позднее скончался в больнице. Полиция по подозрению в совершении этого преступления задержала мужчин 2000 и 2003 годов рождения. У подозреваемых было констатировано алкогольное опьянение.

Ранее оба лица попадали в поле зрения полиции в связи с административными нарушениями. В понедельник, 17 января, суд применил к подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Начат уголовный процесс. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него. Полиция продолжает расследование.