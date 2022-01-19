Певец Шарлот просит о помощи: "Употребил много наркотических веществ"

О трудностях Шарлот пожаловался в соцсетях. Сначала он разместил картинку с буквами R.I.P. После в сторис поделился с подписчиками просьбами о помощи. Молодой человек объяснил, что ему негде жить. Родители выгнали его из дома. Он скитается по друзьям. Он признался, что у него есть проблемы с наркотиками.

"Этой ночью я употребил много наркотических веществ. Пью вино и надеюсь на помощь. Собственные родители выгнали меня из дома два месяца назад. Я живу где попало, как попало, в надежде завершить работу над альбомом", - написал он в Instagram.

ФОТО: https://www.instagram.com/sharl.ot/?hl=ru

Шарлот обратился к подписчикам за поддержкой: "Не спешите судить, да не судимы будете. Ваша энергия сильно влияет на меня - это пора было понять давно".

На своей Instagram-странице артист удалил все публикации, оставив только одну: "Дорогое и любимое мною сообщество, милостиво подношу творение: музыкальная сказка "Крестьянам Дали Камеры".

Ранее Шарлот жаловался в соцсетях на проблемы с лейблом Sony Music.

Эдуард Шарлот родился в Самаре. С юных лет начал заниматься музыкой. Вокалом парень увлекся в 16 лет, хотя ранее посещал музыкальную школу и научился играть на клавишных, гитаре и ударных инструментах. На своем YouTube-канале он стал публиковать каверы на известные песни. Любопытный факт: на видео были видны только руки юного музыканта.

В 2013 году Эдуард решил основать собственную группу под названием The Way of Pioneers. Он в основном исполнял экспериментальную музыку. Но через пару лет группа распалась.

После окончания школы Эдуард продолжил заниматься музыкой. Он поступил в Самарский институт искусств на отделение фортепиано.

Продюсерский центр "Джем" в 2017 году выпустил три мини-альбома Шарлота - "Это наш мир", "Ах, я счастлив" и "Буду я спать или нет", а также несколько клипов.

Прославился молодой человек после того, как солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный разместил в личном блоге его каверы. В 2019-м Шарлот выпустил мини-альбом "Буду спать или нет?", записанный на лейбле Sony Music.

В 2019 году он попал на шоу "Песни на ТНТ", правда, в последнем туре выбыл, но запомнился зрителям. Наибольшую известность получил его трек "Щека на щеку". После шоу Шарлот представил свой первый полноценный сольный альбом "Навечно молодой".