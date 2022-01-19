Ср, 19.01.2022
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Министерство: Беларусь не предупредила Латвию об изменении состояния своих ядерных объектов

ФОТО: Pixabay

Беларусь вовремя не проинформировала Латвию об изменении состояния ядерных объектов, сообщили правительству во вторник, 18 января, в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Как сообщили TVNET в отделе по связям с общественностью VARAM, имеющаяся в СМИ информация свидетельствует о том, что Беларусь начала физическую эксплуатацию второго блока атомной электростанции (АЭС) без уведомления Латвии.

Предоставление информации предусмотрено заключенным в 2018 году межправительственным соглашением "Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и защиты от радиации".

Из имеющейся в СМИ информации можно сделать вывод, что 21 декабря 2021 года Департаментом ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси была выдана лицензия на пуск в эксплуатацию второго блока АЭС в Беларуси.

В информации указано, что после загрузки топлива реактор будет собран, герметизирован и подвергнут гидравлическим испытаниям.

Следующий этап - запуск производства энергии, подключение реактора к энергосистеме страны и его дальнейшая эксплуатация.


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