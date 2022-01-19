Министерство: Беларусь не предупредила Латвию об изменении состояния своих ядерных объектов

Как сообщили TVNET в отделе по связям с общественностью VARAM, имеющаяся в СМИ информация свидетельствует о том, что Беларусь начала физическую эксплуатацию второго блока атомной электростанции (АЭС) без уведомления Латвии.

Предоставление информации предусмотрено заключенным в 2018 году межправительственным соглашением "Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности и защиты от радиации".

Из имеющейся в СМИ информации можно сделать вывод, что 21 декабря 2021 года Департаментом ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси была выдана лицензия на пуск в эксплуатацию второго блока АЭС в Беларуси.

В информации указано, что после загрузки топлива реактор будет собран, герметизирован и подвергнут гидравлическим испытаниям.