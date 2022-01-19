Эксперт о сложностях и перспективах инжиниринговой отрасли в Латвии

Эксперт рассказал RUS TVNET о специфике, основных сложностях инжиниринговой отрасли и перспективах ее развития в Латвии.

О компании

OLIMPS был основан в 1991 году, и на сегодняшний день это крупная латвийская компания, выполняющая все виды работ по проектированию и строительству промышленных объектов, в том числе объектов хранения и транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры.

В компании заявляют, что по сложности и качеству технических решений OLIMPS может считаться лидером на рынке стран Балтии.

Все решают кадры

По признанию Шайтера, успешная работа предприятия, предлагающего инжиниринговые услуги, сильно зависит от квалификации работников. Проектирование и строительство промышленных объектов, в том числе взрывоопасных, таких как объекты хранения и транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, объектов энергетики, терминалов сыпучих грузов - это работа, которая требует высокой квалификации.

"Одна из главных проблем на сегодня инжиниринговой отрасли в Латвии – это ограниченные возможности привлечения необходимых специалистов. В наших ВУЗах инженерные специальности в основном общепрофильные, из-за чего специалисты меньше разбираются в тонкостях профессии. Наша компания остро ощущает нехватку кадров, поскольку выпускники ВУЗов не очень охотно идут в сферу промышленного проектирования, опасаясь ее сложности и ответственности. Поэтому мы стараемся предлагать привлекательные условия для молодых специалистов, приглашаем студентов ВУЗов и средних профессиональных учебных заведений на практику или работу, предлагаем обучение на месте, а также оплату курсов и дальнейшего образования для тех, кто хочет развиваться в нашей специальности", - делится представитель латвийской инжиниринговой компании.

По его словам, за 30 лет деятельности предприятию удалось вырастить коллектив высококвалифицированных специалистов - это инженеры проектировщики, специализирующиеся по всем основным направлениям проектирования – проектирование технологий, строительных конструкций, инженерных систем и сетей, генеральных планов, разработчики и программисты систем промышленной автоматизации, управления технологическими процессами и ИТ-систем предприятий, главные инженеры и руководители проектов. Они обладают международным опытом в организации проектировочного и строительного процессов, работают с различной нормативной базой - Латвии, ЕС, РФ и международными стандартами.

Ограниченность рынка

Основным фактором, сдерживающим развитие инжиниринговой отрасли, Шайтер называет ограниченность латвийского рынка, и любое его сокращение, например, произошедшее в сфере транзита, болезненно сказывается на работающих для этой отрасли предприятиях.

"Размеры рынка влияют на объемы инвестиций, и если их мало или нет вообще, приходится искать работу за пределами Латвии. Хотя, конечно, для предприятия с местным капиталом и местным персоналом работать "дома" гораздо комфортнее", - признается эксперт.

Актуальные тенденции

Актуальная тенденция в инжиниринговой отрасли - применение BIM-технологий (информационное моделирование зданий - Прим.ред.) в разработке проектной документации, поставках и строительстве промышленных и технологических предприятий.

BIM - это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. Такая технология позволяет эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры. Применение BIM-технологий в ближайшем будущем станет обязательным условием выполнения работ в отрасли, поэтому специалисты сейчас активно нарабатывают опыт, разрабатывая проекты с использованием BIM.