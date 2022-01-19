Ср, 19.01.2022
Конечно, есть несколько школ, где заболело так много учителей, что уже невозможно обеспечивать процесс обучения. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Уехал за границу, но потерял связь. Полиция просит помощи в поисках Кристапа

ФОТО: Valsts policija

Управление Госполиции по Рижскому региону ищет пропавшего без вести Кристапа Крейцберга 1983 года рождения, сообщили Apollo.lv в полиции.

2 сентября 2021 года мужчина выехал из Риги в Гамбург, Германия, а затем должен был сесть на паром в Данию, однако с 3 сентября связаться с ним невозможно, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, темные глаза. Был одет в серые спортивные ботинки, синие джинсы, черную спортивную куртку. С собой были черная спортивная сумка и рюкзак. На среднем пальце левой руки татуировка - крест. На левой щеке, на левой стороне лба и над верхней губой - шрам.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто знает о его текущем местонахождении, по номеру 110!


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back