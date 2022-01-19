Уехал за границу, но потерял связь. Полиция просит помощи в поисках Кристапа

2 сентября 2021 года мужчина выехал из Риги в Гамбург, Германия, а затем должен был сесть на паром в Данию, однако с 3 сентября связаться с ним невозможно, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, темные глаза. Был одет в серые спортивные ботинки, синие джинсы, черную спортивную куртку. С собой были черная спортивная сумка и рюкзак. На среднем пальце левой руки татуировка - крест. На левой щеке, на левой стороне лба и над верхней губой - шрам.