Избран новый глава Елгавского края
Председателем Елгавской краевой думы в среду был избран Мадарс Ласманис из партии "Развитию Латвии".
Председателем Елгавской краевой думы в среду был избран Мадарс Ласманис из партии "Развитию Латвии".
На должность претендовали также Илзе Витола ("Союз зеленых и крестьян") и Дайнис Лиепиньш ("Латвийское объединение регионов").
Ласманис получил десять голосов, Витола - четыре, а Лиепиньш - три. Один депутат воздержался от выбора в пользу какого-либо кандидата при голосовании.
Как уже сообщалось, сегодня вечером было созвано внеочередное собрание Елгавской краевой думы для избрания ее нового председателя, сообщили в самоуправлении.
5 января был отправлен в отставку председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне ("Союз зеленых и крестьян"). Сам Цауне не принимал участия в заседании по рассмотрению вопроса о выражении ему недоверия. За освобождение Цауне от занимаемой должности проголосовали одиннадцать депутатов, против – четверо, трое не принимали участия в голосовании.