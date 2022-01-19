Ср, 19.01.2022
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Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Избран новый глава Елгавского края

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Председателем Елгавской краевой думы в среду был избран Мадарс Ласманис из партии "Развитию Латвии".

На должность претендовали также Илзе Витола ("Союз зеленых и крестьян") и Дайнис Лиепиньш ("Латвийское объединение регионов").

Ласманис получил десять голосов, Витола - четыре, а Лиепиньш - три. Один депутат воздержался от выбора в пользу какого-либо кандидата при голосовании.

Как уже сообщалось, сегодня вечером было созвано внеочередное собрание Елгавской краевой думы для избрания ее нового председателя, сообщили в самоуправлении.

5 января был отправлен в отставку председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне ("Союз зеленых и крестьян"). Сам Цауне не принимал участия в заседании по рассмотрению вопроса о выражении ему недоверия. За освобождение Цауне от занимаемой должности проголосовали одиннадцать депутатов, против – четверо, трое не принимали участия в голосовании.


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