Избран новый глава Елгавского края

На должность претендовали также Илзе Витола ("Союз зеленых и крестьян") и Дайнис Лиепиньш ("Латвийское объединение регионов").

Ласманис получил десять голосов, Витола - четыре, а Лиепиньш - три. Один депутат воздержался от выбора в пользу какого-либо кандидата при голосовании.

Как уже сообщалось, сегодня вечером было созвано внеочередное собрание Елгавской краевой думы для избрания ее нового председателя, сообщили в самоуправлении.